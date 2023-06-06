«Флот Республики Татарстан» займется развитием круизов и перевозок по Казанке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К 2025 году объем речных перевозок в Татарстане планируют нарастить до полумиллиона человек, и будут заниматься как внутренними и межрегиональными перевозками, так и круизами. Об этом рассказал генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин.



— Задача ставится к 2025 году объем перевозок увеличить с 300 до 500 тысяч. Мы думаем, что такой потенциал есть, возможен, — заявил он.

Роман Лизалин рассказал, что «Флот Республики Татарстан» намерен развивать внутренний речной туризм, в том числе по Казанке. В планах также круизы и межрегиональные перевозки.

— Наши направления, наверное, будут прежде всего экскурсионные, внутреннего туризма. Скорее всего, новые «Меторы» будут стоять на таких достаточно больших плечах, как Казань — Болгар, но и Казань — Свияжск, мы тоже пока не исключаем, — сказал глава «Флота Республики Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Компанию «Флот Республики Татарстан» создали в мае 2023 года. Идея его учреждения поступила от Миндортранса и Минземимущества региона.

Вся региональная пассажирская флотилия начнет работать в составе «Флота Республики Татарстан» со следующего года. Навигацию 2023 года завершат с «Татфлотом» как с основным перевозчиком. Со следующего года вся флотилия республики будет в составе новой созданной компании.



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Татьяна Демина