Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя.



Ночью обстрелы украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Предположительно, удар нанесли из РСЗО «Ольха». По словам главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.

Из-за нерегулируемого сброса воды вода в Новой Каховке поднялась на десять метров, максимально может дойти до 12. В округе полностью оказались затоплены три поселка.

Фото: realnoevremya.ru

Отремонтировать Каховскую ГЭС после обрушения плотины невозможно, ее предстоит отстроить заново, рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась более чем на 10 метров из-за разрушений. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80.

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, а всю ответственность за ее разрушения несут украинские власти. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий.

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Маргарита Головатенко