«Речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны»: Дмитрий Песков — о подрыве Каховской ГЭС

Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, а всю ответственность за ее разрушения несут украинские власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».

— Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, — сказал он.

Он назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева, которая связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск. По словам Пескова, «оно захлебывается».

Помимо этого, пресс-секретарь связал подрыв ГЭС с желанием Украины лишить воды жителей Крыма.

Он добавил, что Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.

Фото: ru.wikipedia.org

Отметим, что сегодня была разрушена Каховская ГЭС. Как заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново.



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Айрат Назипов