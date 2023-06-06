«Речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны»: Дмитрий Песков — о подрыве Каховской ГЭС
Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, а всю ответственность за ее разрушения несут украинские власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «РИА Новости».
— Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, — сказал он.
Он назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева, которая связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск. По словам Пескова, «оно захлебывается».
Помимо этого, пресс-секретарь связал подрыв ГЭС с желанием Украины лишить воды жителей Крыма.
Он добавил, что Владимир Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС.
Отметим, что сегодня была разрушена Каховская ГЭС. Как заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново.
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