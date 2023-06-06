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Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского

16:15, 06.06.2023
Владимир Путин наградил Зинэтулу Билялетдинова орденом Александра Невского
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов удостоился ордена Александра Невского. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Орден Александра Невского Зинэтуле Билялетдинову присвоен за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию отечественного спорта и активное участие в развитии физической культуры страны.

Напомним, Зинэтула Билялетдинов в третий раз назначен главным тренером «Ак Барса» в декабре 2022 года. Аналогичную должность в казанском клубе он занимал в 2004—2011 и 2014—2019 годах.

Фото: tatarstan.ru

По итогам сезона-2022/2023 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова добрался до финала чемпионата России по хоккею. Казанский клуб занял второе место.

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан Билялетдинов Зинэтула Хайдярович

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