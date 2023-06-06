В АО «Транснефть — Прикамье» назначили нового генерального директора

Фото: kama.transneft.ru (на снимке — Олег Балабанов)

Генеральным директором АО «Транснефть — Прикамье» назначен Олег Балабанов. Он вступил в должность уже сегодня, 6 июня.

Балабанов окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «Оборудование химических заводов» в 1988 году, а спустя 14 лет — Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

В системе «Транснефть» новый гендиректор трудится около 20 лет. Ранее занимал должность начальника Иркутского районного нефтепроводного управления (РНУ) ОАО «Транссибнефть», затем работал начальником Пермского РНУ АО «Транснефть — Прикамье».

Он неоднократно получал корпоративные и ведомственные награды. В 2008 году Балабанову присвоили звание «Почетный нефтяник», в 2015 году — «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».

Фото: realnoevremya.ru (на снимке — Роберт Галиев)

Ранее этот пост в компании занимал Роберт Галиев. Он руководил компанией в должности гендиректора с марта 2016 года.

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Айрат Назипов