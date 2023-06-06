Минпромторг России обязали вернуть производителю автобусов из Челнов отобранные субсидии

Как стало известно «Реальному времени», челнинский автомобильный завод «РариТЭК», поставляющий технику для пассажирских автопредприятий Казани и недавно анонсировавший запуск новых газомоторных грузовиков и автобуса, выиграл процесс с российским Минпромторгом. Спор разгорелся из-за федеральных субсидий автопроизводителям газомоторной техники — предприятие из автограда получило почти 72 млн рублей на компенсацию затрат по выпуску низкопольных автобусов марки Lotos на природном газе. Министерство обвинило предприятие в ненадлежащем исполнении условия соглашения и потребовало вернуть бюджетные средства.

Полученные субсидии вернуть в полном объеме

Соглашение с Минпромторгом России, по которому челнинский автозавод «РариТЭК» должен был получить почти 100 млн рублей субсидий из федерального бюджета как производитель газомоторной техники, было заключено в марте 2021 года. Правила оказания господдержки таким компаниям приведены в правительственном постановлении №669.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», чтобы покрыть потребности граждан и юрлиц в конкурентоспособной технике, соответствующей современному уровню международных требований по безопасности, экологичности и экономичности. Сумма федеральной субсидии для автопроизводителя зависит от предоставленной покупателю скидки, но не может превышать предельный размер субсидии на единицу техники.

По соглашению, заводу предстояло реализовать потребителям 360 единиц газомоторных автобусов Lotos со скидкой. За каждый проданный с дисконтом автобус производитель получал сумму скидки в 980 тысяч рублей. Однако, если эти показатели по объему продаж не будут достигнуты, предприятию надлежало вернуть бюджетные средства. Отчет о выполнении обязательств «РариТЭК» должен был представить не позднее середины февраля 2022 года. В противном случае предприятию грозил штраф в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы полученной субсидии за каждый день просрочки.

Минпромторг предоставил автозаводу 99,9 млн рублей за реализованные в 2021 году автобусы. Но в апреле прошлого года «РариТЭК» получил письмо из министерства с требованием вернуть 71,6 млн рублей субсидии и выплатить почти 380 тысяч рублей пени за каждый день просрочки по предоставлению отчета. Чиновники ссылались на несвоевременное предоставление документации — вместо 15 февраля отчет был направлен 24 февраля, а также на «недостижение значения результата» — заводу удалось продать лишь 102 автобуса, или в 3,5 раза меньше оговоренного объема.

По условиям соглашения, Минпромторг предоставил автозаводу субсидию на общую сумму в 99, 9 млн руб. за реализованные в 2021 году автобусы. Фото: raritek.ru

Во исполнение требования Минпромторга челнинский автозавод был вынужден вернуть федеральные средств — в размере 71,6 млн. Предприятие неоднократно обращалось в министерство в надежде изменить условия соглашения, но в ведомстве отказали. Тогда «РариТЭК» попросил содействия в решении проблемы у заместителя министра промышленности и торговли России (у какого — в материалах суда не уточняется), но ответ не получил.

В январе этого года в адрес министерства компания направила претензионное письмо о возврате суммы перечисленной субсидии, но и оно было оставлено без удовлетворения. Считая, что требование Минпромторга не соответствует действующему законодательству и нарушает права заявителя в предпринимательской деятельности, а также ссылаясь на надлежащее исполнение принятых на себя обязательств по соглашению, «РариТэк» обратился в Арбитражный суд Москвы. В заявлении просил признать требование чиновников незаконным и взыскать с министерства субсидию в размере 71,6 млн рублей.

«Нецелевое использование средств отсутствует»

В ходе судебного заседания представитель министерства возражал против иска, ссылаясь на то, что производитель автобусов принятые на себя обязательства о предоставлении субсидий исполнил ненадлежащим образом, а также заявил, что автозавод пропустил трехмесячный срок исковой давности. Кроме того, министерство попросило суд вовсе прекратить производство по этому делу, мотивируя тем, что оспариваемое требование не носит властно-распорядительного характера и не обладает признаками ненормативно-правового акта.



Фото: msk.arbitr.ru

Изучив материалы дела, выслушав объяснения и доводы сторон, суд пришел к выводу, что заявление предприятия о взыскании с министерства возвращенной заводом суммы господдержки подлежит удовлетворению.

Как было указано в преамбуле соглашения, вернуть субсидию государству получатель обязан только в двух случаях — нецелевое использование средств или выдача субсидии лицу, не имеющему права на ее получение. А вот недостижение планируемых результатов хоздеятельности, нарушение требований, непосредственно связанных с контролем за использованием уже предоставленных денежных средств, в том числе непредоставление отчетности, не является нарушением условий для оказания господдержки. Таким образом, субсидии предоставляются безвозвратно, то есть без установления обязательства по их возврату.

Суд отметил, что требование Минпромторга о выполнении заводом планового объема реализации относится не к условиям предоставления субсидий, а к порядку их предоставления. Значит, нарушение этих требований не может служить основанием для возврата полученных заводом средств. Также достижение получателем субсидии объема реализации продукции в соответствии с планом носит заведомо предположительный характер и не может быть безусловно гарантировано, так как не зависит исключительно от воли и действий предприятия.

К тому же «РариТЭК» получил деньги из федеральной казны после фактической реализации автобусов покупателям со скидкой. А это значит, что сумма субсидий лишь компенсировала те денежные средства, которые производитель недополучил, предоставив покупателям скидку на свою продукцию, — нецелевое использование средств отсутствует, заметил суд. Как и тот факт, что Минпромторг России, проверив предоставленные челнинским автозаводом документы для получения субсидии, принял решение выделить деньги и каких-либо замечаний не высказал.

Фото: Максим Платонов

Суд отметил, что в рассматриваемом случае полученные «РариТЭКом» денежные средства — это вид публичной поддержки участника гражданского оборота, предприятия, осуществляющего деятельность, заинтересованность в которой проявлена государством, и имеют целевое назначение. С учетом всего этого доводы министерства о наличии оснований для возврата субсидии по причине недостижения значения результата не согласуются с положениями правил и соглашения.

Что касается отчета компании, его задача — способствовать контролю уполномоченным органом за выполнением получателем субсидии показателя результативности ее использования. Негативные последствия из-за несвоевременной подачи отчетного документа отсутствуют, говорится в судебном решении.

Виноваты новая вспышка коронавируса в Китае и снижение покупательской способности

В итоге суд пришел к следующим выводам: истребованная Минпромторгом сумма субсидии предоставлялась им за фактически реализованную со скидкой продукцию, тем самым компенсировала понесенные производственные затраты.

Обязательства компании в рамках соглашения не относятся к предпринимательской деятельности: их цель — не извлечение прибыли, а предоставление господдержки для развития промышленности и повышение ее конкурентоспособности. Учитывая изложенное, доводы Минпромторга России, о возврате ему выданной челнинскому предприятию субсидии за реализованные в 2021 году пассажирские автобусы, суд признал необоснованными.

Автобусы «Лотос» татарстанское предприятие производит в рамках лицензионного договора, заключенного с китайской компанией Foton. Фото: Владимир Васильев

Суд также отметил, что федеральный Минпромторг не учел установленные российским правительством смягчающие условия для развития частного бизнеса и освобождения их от уплаты штрафных санкций за неисполнение обязательств в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Кроме того, московский арбитраж принял во внимание доводы челнинского завода об объективной невозможности выполнить план реализации в установленный соглашением срок. Одной из причин стало снижение покупательской способности в условиях сложной эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Дело в том, что автобусы «Лотос» татарстанское предприятие производит в рамках лицензионного договора, заключенного с китайской компанией Foton. В августе 2021 года зарубежный партнер известил челнинцев, что приостанавливает производство комплектующих и переносит сроки их поставки на декабрь — январь 2022 года в связи с обострением эпидситуации по коронавирусу на территории Китая. Согласно лицензионному соглашению автобусы собираются исключительно из машинокомплектов/деталей производства Foton, а также с использованием специальной конструкторско-технологической и электрической документации китайской компании. В связи с распространением COVID-19 во многих странах мира были введены ограничения на пересечение государственных границ.

Эти обстоятельства не позволили заводу изготовить автобусы в полном объеме в 2021 году. К тому же в соглашении о предоставлении субсидии не были предусмотрены положения об обстоятельствах непреодолимой силы, а предприятие принимало все возможные попытки исполнить соглашение. На основании этого вина завода в неполном исполнении условий соглашения отсутствует, указал суд, поэтому и не было обязанности возвращать субсидию. Но с учетом того, что эта сумма уже была перечислена Минпромторгу в добровольном порядке, она подлежит возврату получателю субсидии.

Предприятие является одним из поставщиков транспорта для автопассажирских предприятий Казани. Фото: Владимир Васильев

«Реальное время» обратилось к представителям челнинского завода с просьбой высказать позицию по спору, но в компании воздержались от комментариев, сообщив, что информация по процессу общедоступна.

Челнинский автозавод «РариТЭК» известен производством автотехники и пассажирских автобусов на природном газе. Предприятие является одним из поставщиков транспорта для автопассажирских предприятий Казани. Недавно компания подала заявки на регистрацию трех новых товарных знаков — Lotos neon, Lotos pioneer и Lotos junior. Первый касается модифицированного татарстанского пассажирского 12-метрового автобуса, работающего на метане, два других — для новых моделей грузовых машин.