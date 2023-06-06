Первый случай отравления напитком «Мистер Сидр» зафиксировали в Чувашии

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка «Мистер Сидр», изготовленного на территории Самарской области. Это первый зафиксированный инцидент в регионе.

— Должностными лицами Управления незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин произошедшего. Принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что пострадавший отравился в городе Алатырь. Ему оказывают медицинскую помощь.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

Число погибших от сидра в Ульяновской области возросло до 18, в Самарской — до 7. Еще один человек умер в связи с отравлением в Удмуртии, двое смертельно отравились в Нижегородской области.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Отгрузки и поставки продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. Полиция в Нижнем Новгороде обнаружила оптовый склад, в котором находилась партия суррогатного алкоголя.

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

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Айрат Назипов