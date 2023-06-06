В Татарстане 13% неплательщиков алиментов — женщины

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Доля женщин среди неплательщиков алиментов в Татарстане составляет 13%. Об этом сообщил руководитель Главного управления ФССП по Татарстану — главный судебный пристав республики Анвар Закиров.



— По традиции часть наших должников оказались должницы-мамочки. Их доля в этом [общем] количестве составляет порядка 13%, — сказал он.

По его словам, «цифра от года в год особо не меняется». Как правило, долги по алиментам есть у женщин, ведущих асоциальный образ жизни.

В 2023 году у судебных приставов Татарстана находилось 25 140 исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них порядка 4 тысяч возбудили в этом году



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала 2023 года с татарстанцев взыскали 388 млн рублей алиментов. Сумма оказалась почти на 150 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



К административной ответственности с начала года в Татарстане привлекли 1 145 неплательщиков, к уголовной — 447. Составлено 1 029 актов арестов имущества лиц, уклоняющих от уплаты алиментов.

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Татьяна Демина