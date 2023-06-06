Министр обороны России: «При отражении наступления противника погиб 71 российский военный»

Фото: Минобороны России (архив)

В результате украинских атак за последние три дня российская армия потеряла 71 военного. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения, — отметил он.

По его словам, также при отражении наступления украинской армии были подбиты 15 российских танков, девять бронемашин, два автомобиля и девять орудий.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По данным Минобороны, за три дня боевых действий на всех направлениях потери ВСУ составили до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета.

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Айрат Назипов