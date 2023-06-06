Сергей Шойгу рассказал о причинах подрыва Киевом Каховской ГЭС

Киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, для переброса войск с Херсонского направления в район своих текущих наступательных действий, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



По его словам, не добившись успеха в наступательных действиях, противник для усиления своего потенциала намерен перебросить подразделения и технику, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении.

— Киевский режим осуществил диверсионный по сути террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия, — сказал Шойгу.

Также, по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС. Это ведет к большему затоплению территорий. Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии.

Фото: ru.wikipedia.org

Отремонтировать Каховскую ГЭС после обрушения плотины невозможно, ее предстоит отстроить заново, рассказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась более чем на 10 метров из-за разрушений. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80.

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий).

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Маргарита Головатенко