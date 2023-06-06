Следственный комитет России возбудил уголовное дело после разрушения Каховской ГЭС

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий). Об этом сообщает следственный комитет России.

— В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области, — говорится в публикации.

Следователи планируют установить обстоятельства произошедшего и размер причиненного региону ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, говорится в сообщении.

Фото: ru.wikipedia.org

Отметим, что сегодня была разрушена Каховская ГЭС. Как заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее уже невозможно. Гидроэлектростанцию предстоит отстроить заново.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за подрывом плотины стоят украинские власти. Он назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева, которая связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск. По словам Пескова, «оно захлебывается». Помимо этого, пресс-секретарь связал разрушение гидроэлектростанции с желанием Украины лишить воды жителей Крыма.

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Айрат Назипов