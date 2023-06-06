ФСБ: Украина планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой»

Фото: commons.wikimedia.org/Андрей Стенин

Военная разведка Украины запланировала совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества. Об этом пишет RT со ссылкой на ФСБ:

— В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой «грязной бомбы», — отметили в ведомстве.

В ФСБ отметили, что Главное управление разведки (ГУР) МО Украины разрабатывало план по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей.

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«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

Еще в ведомстве подчеркнули, что два задержанных пилота легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России.



Месяц назад сотрудники ФСБ пресекли диверсию на аэродроме в Ивановской области. Тогда удалось задержать пилота, а также членов украинской ДРГ. Они хотели взорвать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

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Айрат Назипов