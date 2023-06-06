С начала года в Татарстане взыскали 388 млн рублей алиментов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С начала 2023 года с татарстанцев взыскали 388 млн рублей алиментов — на 150 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал руководитель Главного управления ФССП по Татарстану — главный судебный пристав республики Анвар Закиров.

К административной ответственности с начала года в регионе привлекли 1 145 неплательщиков алиментов. К уголовной ответственности по ст. 157 УК России («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») привлекли 447 татарстанцев.

Также с 1 января 2023 года судебные приставы в республике составили 1 029 актов арестов имущества лиц, уклоняющих от уплаты алиментов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный фонд для эффективного взыскания алиментов. Идею поддержали эксперты.



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Татьяна Демина