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В Казани определили порядок проведения мероприятий в честь Курбан-байрама

12:09, 06.06.2023 3
В Казани определили порядок проведения мероприятий в честь Курбан-байрама
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 28 июня отметят праздник Курбан-байрам. В Казани он начнется с чтения Корана после восхода солнца в 2.30—3.00, сообщили в Духовном управлении мусульман республики.

В 3.00 начнется праздничный вагаз, а затем, в 03.30 — гает-намаз. На 03.40 запланирована проповедь на арабском языке, чтение Корана, ду'а.

После праздничного намаза и до 20 часов 32 минут 30 июня в Казани будут проходить обряды жертвоприношения. Для них определили 17 мест:

  • мечеть «Апанаевская» по ул. Каюма Насыри, 27;
  • мечеть «Тынычлык» в ж.м. Мирный по ул. Мелитопольской, 15;
  • мечеть «Гадел» по Оренбургскому тракту, 193;
  • мечеть «Аль-Марджани» по ул. Каюма Насыри, 17;
  • мечеть «Ризван» по ул. Хусаина Мавлютова, 48а;
  • мечеть «Билял» по ул. Иркен, 29;
  • мечеть «Куддус» по Яснополянскому переулку, 16;
  • мечеть «Иман Нуры» по ул. Дорожной, 32а;
  • мечеть «Биста Нуры Габделгаллям» в ж.м. Новая Сосновка по ул. Пионерской, 5;
  • мечеть «Казан Нуры» по ул. Фатыха Амирхана, 3;
  • мечеть «Салихзян» по ул. Бестужева, 66;
  • мечеть «Фатиха» в ж.м. Кадышево по ул. Рихарда Зорге, 2а;
  • мечеть «Маулид» в ж.м. Залесный по ул. Селянской, 23;
  • мечеть «Ахмадзаки» в ж.м. Залесный по Осиновскому переулку, 16а;
  • мечеть «Рамазан» по ул. Окольной, 25б;
  • мечеть «Раджап» по ул. Энгельса, 20/39;
  • комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Праздничные намазы по случаю Курбан-байрама пройдут 28 июня по всему Татарстану. Гает-намаз во всех мечетях рекомендуется проводить через 30 минут после восхода солнца.

Напомним, Курбан-байрам в этом году выпадает на среду. Этот день в Татарстане объявлен выходным.

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Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан

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