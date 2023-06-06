В Татарстане планируют выпускать до десяти «Метеоров» в год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Зеленодольский завод имени А.М. Горького может нарастить производство «Метеоров» до десяти теплоходов в год. О таких планах рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

— Завод исторически на этих судах отработал очень хорошо. По-моему, где-то 350-360 «Метеоров» было выпущено. Их выпускали по 10-12 штук в год. Задача наша стоит, чтобы судостроение и скоростное судостроение достигло уровня тех самых лет, когда мы судно делали по десять, с заделом на 12 штук в год, — сообщил он.

Поручение нарастить производство «Метеоров» 1 июня дал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Сегодня завод технически доложил Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] о возможности вот сегодня строить в таких темпах шесть-восемь «Метеоров» в год. Рустам Нургалиевич поручение дал довести до 10. Сегодня завод это поручение принял и ответил положительно, то есть выходить на десять «Метеоров» в год. В то же время: как это сделать? Вот буквально в середине — во второй декаде июня будет проходить большое совещание, это, наверное, заседание Госсовета по теме речного флота, — рассказал Фарит Ханифов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он уточнил, что все будет зависеть от величины заказа. Ситуация по речному флоту в Татарстане улучшается, заверил министр.

Напомним, один «Метеор-2020» в начале лета получила созданная в мае этого года компания «Флот Республики Татарстан». В строительстве у Зеленодольского завода на данный момент находятся еще четыре таких теплохода.



К 2025 году объем речных перевозок в Татарстане планируют нарастить до полумиллиона человек, и будут заниматься как внутренними и межрегиональными перевозками, так и круизами. Генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин рассказал, что компания намерена развивать внутренний речной туризм, в том числе по Казанке. В планах также круизы и межрегиональные перевозки.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вся татарстанская пассажирская флотилия начнет работать в составе АО «Флот Республики Татарстан» со следующего года. Сезон навигации 2023 года завершат с «Татфлотом», рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

— Сегодня часть флота используется в таких судоходных компаниях, как СК «Татфлот», АО «Татфлот». Кстати, АО «Татфлот» сегодня является основным перевозчиком, и навигацию 2023 года мы планируем закончить, конечно же, с ними, чтобы тут не портить и не ломать график, не ломать устоявшуюся систему. И потихоньку, со следующей навигации уже целиком вся флотилия, и новая флотилия, и старая флотилия пассажирская, уже будет работать в составе нашего «Флота Республики Татарстан» как единое целое, — сообщил он.

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Татьяна Демина