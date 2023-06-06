Депутаты Госдумы оценили идею Минобороны оповещать о призыве через СМС-рассылку

Зампреды комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов и Олег Матвейчев положительно высказались об идее Минобороны оповещать подлежащих мобилизации россиян при помощи СМС-сообщений.

— Рассылка СМС — это абсолютно нормальная практика, и этим пользуются абсолютно все: частные компании, государственные компании. Есть база, где телефоны оформлены на тех или иных физических лиц, — цитирует Свинцова «Лента.ру».

Такое же мнение выразил его коллега Олег Матвейчев. Он считает, что цифровизация военных комиссариатов связана не с готовящейся мобилизацией, а с необходимостью модернизировать их работу. Он выразил мнение, что рассылка СМС-сообщений является нормальной практикой.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Отметим, что Минобороны России предложило внести поправки в положение о призыве граждан по мобилизации. Так, мобилизованных предлагают оповещать через СМС-рассылку.

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Айрат Назипов