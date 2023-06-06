В Татарстане к Курбан-байраму подготовят 55 площадок заклания жертвенных животных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Татарстане подготовят 55 площадок заклания жертвенных животных в дни Курбан-байрама. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.



Он напомнил, что в прошлом году в Татарстане в Курбан-байрам на специально отведенных площадках забили свыше 12,3 тысячи жертвенных животных. Баранов завозили из соседней Чувашии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, из 55 площадок заклания 17 будут работать в Казани. В списке 16 мечетей и комплекс «Курбан Байрам» по улице Братьев Петряевых.



Курбан-байрам в Татарстане отметят 28 июня. Праздник выпадает на среду — этот день в республике будет выходным.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина