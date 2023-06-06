В школах России со следующего учебного года появится черчение

Президент России Владимир Путин поручил с 2024/25 учебного года обеспечить освоение основ черчения в школах, об этом сказано в поручениях главы государства.

— Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить, начиная с 2024/25 учебного года, освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю, — сказано в поручении.

Срок исполнения поручения обозначен 1 августа 2023 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С просьбой к Владимиру Путину о возвращении в школьную программу предмета «черчение» обратились депутаты Госдумы. Они ссылались на то, что многие студенты, поступившие в вуз, «не тянут» эту дисциплину. Авторы инициативы предполагали, что предмет в программе заложит у учеников навыки пространственного и творческого мышления и поможет воспитать в России инженерные кадры.

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Маргарита Головатенко