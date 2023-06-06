Президент России поручил рассмотреть вопрос использования в такси только отечественных авто

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для использования их в такси и каршеринге.



Вопрос о разработке и применении требований к локализации производства рассмотрят с учетом возможных объемов их производства российской автопромышленностью.

О результатах президенту доложат до 1 августа 2023 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: pixabay.com

Российские электромобили Evolute начали поступать в автопарки-партнеры сервисов такси, например «Яндекс Такси». Как рассказал управляющий партнер компании-производителя «Моторинвест» Андрей Резников, 50 автомобилей приобрел таксопарк в Казани.



Новые российские электромобили «Атом», которые начнут производиться с 2025 года, будут использоваться операторами каршеринга, такси и доставки, заявлял гендиректор компании-автопроизводителя «Кама» Игорь Поваразднюк.

Более 26 миллиардов рублей потратили россияне на каршеринг в 2022 году. За год этот показатель вырос на 30%.

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Маргарита Головатенко