Итоги дня: наименование должности главы Татарстана, продажа «Открытия», Госсовет по молодежной политике
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 декабря:
- Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению обсудил поправки к Конституции республики. Особое внимание был уделено вопросу наименования должности главы республики — депутаты не могли решить, как она будет именоваться в следующем году. В итоге депутаты рекомендовали отозвать законопроект о переименовании должности президента республики и отправить его на доработку. Депутат Госсовета Римма Ратникова предложила подумать над дополнительным наименованием.
- Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного Совета страны, посвященное вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. В зале, где собрались главы регионов, в том числе новых, он рассказал, что в государстве насчитывается 40 миллионов молодых людей. Им он поручил оказывать «всемерную систему поддержки». Также Владимир Путин заявил, что на первом съезде Всероссийского детского движения выбрали достойное название — «Движение первых».
- Совет директоров Банка России решил продать банку ВТБ 100% акций банка «ФК Открытие». По договору покупная цена за акции составила 340 млрд рублей. По данным источников, после закрытия сделки «Открытие» покинет председатель правления Михаил Задорнов. Его может сменить экс-глава «Юникредит банка» Михаил Алексеев.
- По данным СМИ, Зинэтулу Билялетдинова, вероятнее всего, представят как нового главного тренера «Ак Барса». Помощниками 67-летнего российского специалиста, как утверждает источник, станут нынешний исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко и Александр Бойков.
- «Спортсменами года» в Татарстане стали серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года Данил Садреев и победительница шести турниров WTA Вероника Кудерметова. Лучшей командой признали «КАМАЗ-мастер», а лучшей командой в игровых видах спорта — ватерпольный клуб «КОС-Синтез».
- Адвокат бывшего зампреда «Татфондбанка» Вадима Мерзлякова заявила на старте процесса по делу «ТФБ Финанс» об истечении срока давности уголовного преследования. Она намерена подать ходатайство о прекращении преследования своего клиента на следующем заседании. На заседании выяснилось — ни один из семи явившихся в суд потерпевших повестку за пять суток не получал. В связи с этим гособвинитель Руслан Байбиков попросил отложить процесс, чтобы не нарушать права потерпевших. Заседание отложено на 31 января.
- В начале 2023 года на открытых участках трассы М-12 Москва — Казань планируют испытать разработанный в России софт с элементами нейросети, который распознает грязные номера. Протестируют его также на ЦКАД.
- В Вахитовский райсуд Казани направят второе уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в «Татагропромбанке» с тяжкими последствиями. Суд уже рассматривает дело экс-главы банка Алексея Федорова о злоупотреблении полномочиями с ущербом 43,7 млн рублей — в июне за эти действия банкир получил условный срок в 3 года, но в августе этот приговор отменил Верховный суд Татарстана.
- В 2023 году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжатся ремонт дорог местного значения. В Казани планируют привести в нормативное состояние 12 объектов. На эти цели выделят 1 млрд рублей.
- Главный фигурант уголовного дела о пытках в отделе полиции «Дальний», бывший замначальника угрозыска Алмаз Василов добился перевода из башкирской колонии строгого режима на исправительные работы в Казань. Здесь заслужил право ночевать дома, и теперь он претендует на досрочное освобождение.
- Власти Казани повысили базовый размер платы за наем «квадрата» жилья. С 1 января 2023 года он составит 125,36 рубля. Для сравнения, в этом году он установлен в размере 92,41 рубля.
- «Почта России» и KazanExpress заключили соглашение об использовании бондового склада на базе логистического почтового центра в столице Татарстана. Маркетплейс стал первым резидентом пилотного проекта. Он стартует 1 апреля 2023 года и продлится год.
- Государственная дума приняла закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ закрепляет такие понятия, как «легковое такси», «заказ легкового такси», «служба заказа легкового такси» и так далее. Все такси должны иметь контрастную цветографическую схему с элементами, расположенными в шахматном порядке. На крыше машины предлагают установить фонарь оранжевого цвета, а в салоне — карточку с информацией о перевозчике и водителе.
- За 2022 год Госдума приняла 653 закона. Цифра стала рекордной — это самое большое количество за всю ее историю. Треть принятых Госдумой законов — 222 — имеют социальную направленность.
- В Подмосковье под упавшим с крыши снега погиб 13-летний подросток. По данным источников, это был сын экс-совладельца ряда российских банков Сергея Вострикова. Он известен в Татарстане тем, что в 2015 году выкупил у основателей КБ «Камский горизонт» — небольшой частный банк из Набережных Челнов. Спустя всего год, осенью 2016 года, у него, переименованного в iAutoBank, была отозвана лицензия.
- На скамью подсудимых Вахитовского суда Казани вернут руководителя проекта башкирского подрядчика «Октябрьское УБР» Антона Макарова и бывшего главного геолога самарской добывающей компании «СНК» Руслана Филина. Они обвиняются в коммерческих взятках на 6 млн рублей за приемку работ на месторождении в Самарской области. Ранее райсуд признал их виновным лишь в мошенничестве, но Верховный суд Татарстана по представлению гособвинителя аннулировал «мягкий» приговор. Судебная коллегия ВС РТ постановила: приговор отменить, дело вернуть на пересмотр в Вахитовский суд в ином составе.
- Татарстан по итогам 2022 года занял 1-е место в рейтинге руководителей цифровой трансформации среди всех российских регионов. Республика первой в стране перевела все государственные и муниципальные услуги в электронный вид.
- Исполком Казани постановил ликвидировать ООО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №4». Ликвидационную комиссию возглавил директор ООО «КПАТП-4» Альберт Галимов.
- В конце февраля Game Development, тесно связанный с зарубежными компаниями и западными технологиями, начал испытывать серьезные проблемы. Многие компании вынуждены были сменить прописку и перевезти сотрудников в дружественные страны. Как сегодня себя чувствует татарстанский GameDev, можно ли развивать индустрию в условиях санкций и «закрытых границ» и что делает государство для спасения отрасли — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
- Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Она известна фильмами «Ночной дозор», «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор», а также сериями фильмов «Елки» и «Горько!».
- В Татарстане с 2016 по 2021 год сократилось число как сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, так и количество ИП и личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Вместе с этим уменьшилась и площадь их угодий. Например, в два раза сократилась у сельскохозяйственных организаций посевная площадь под картофель. В 2021 году она составила 3 тысячи га.
- В Татарстане вновь ожидаются теплые выходные — днем в субботу температура воздуха достигнет +3 градусов. Температурный фон повысится до нулевой отметки и слабоположительных значений, а среднесуточные температуры воздуха превысят климатические нормы на 8-10 градусов, предупреждают в Гидрометцентре республики.
Ключевые события 302-го дня специальной военной операции на Украине:
- Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины. Позже он прокомментировал случившееся— «металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки». Рогозин сообщил, что ему предстоит операция.
- В Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы. В ДНР ликвидирован пункт ремонта артиллерийских систем М777. Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.
- Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск Вооруженных сил в зоне спецоперации. Он проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. Сергей Шойгу также обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации.
- В контрбатарейной борьбе нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч». Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 ВСУ. В ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотника.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 350 самолетов, 188 вертолетов, 2694 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7191 танк и другая боевая бронированная машина, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.
Илина Хакимова, Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураТехнологииПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым