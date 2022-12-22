Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать законопроект о переименовании должности Минниханова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Профильный комитет парламента Татарстана рекомендовал отозвать законопроект о переименовании должности президента республики.

Законопроект обсуждался на заседании Комитета ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению. Во время слушаний депутаты не пришли к единому мнению о новом названии должности Рустама Минниханова.

В итоге во время голосования большинство депутатов проголосовало за отзыв этого законопроекта для его доработки.

Вчера группа депутатов Госсовета Татарстана внесла в парламент республики проект поправок в Конституцию региона, предусматривающий в том числе смену наименования высшего должностного лица.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле стало известно, что президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ от 21 декабря 2020 года №800 «Вопросы Государственного Совета Российской Федерации»: должность Рустама Минниханова переименована с президента на главу Татарстана.

С 1 июня 2022 года вступили в силу основные положения нового закона о публичной власти в регионах, который запрещает руководителям именоваться президентами. Нормативные правовые акты субъектов «подлежат приведению в соответствие с настоящим федеральным законом не позднее 1 января 2023 года».

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, подписан Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

Напомним, в Государственном совете России президент Татарстана является председателем комиссии по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». В июне на заседании президиума Госсовета Владимир Путин представил Рустама Минниханова как президента Татарстана.





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Айрат Назипов