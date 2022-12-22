Власти Казани повысили базовый размер платы за наем «квадрата» жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 января 2023 года базовый размер платы за наем одного квадратного метра жилья в жилищном фонде Казани составит 125,36 рубля. Для сравнения, в этом году он установлен в размере 92,41 рубля.

Коэффициент соответствия платы по договорам социального найма составит 0,071. Он используется при расчете размера платежа наряду с площадью жилого помещения и базового размера платы.

Скриншот постановления

Напомним, в 2021 году базовый размер платы за наем одного «квадрата» жилья в жилищном фонде Казани составлял 75,14 рубля. Коэффициент соответствия этой платы был равен 0,106.



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Татьяна Демина