Госдума за год приняла 653 закона — это много или мало?

В 2022 году Государственная дума приняла 653 закона. Для нижней палаты российского парламента цифра стала рекордной — это самое большое количество за всю ее историю.

Треть принятых Госдумой законов — 222 — имеют социальную направленность. Председатель парламента Вячеслав Володин заявил, что, «несмотря на сложности и проблемы, все обязательства перед гражданами нашей страны выполняются».

Фото: duma.gov.ru

В Госдуме остается 1 319 законопроектов. Из них 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — во втором, пять — в третьем.

653 закона — это:

В среднем по два закона в день — две сессии Госдумы длились 316 дней — с 10 января по 31 июля и с 30 августа по 23 декабря.

— две сессии Госдумы длились 316 дней — с 10 января по 31 июля и с 30 августа по 23 декабря. На 148 больше, чем в прошлом году — за 2021-й депутаты Государственной думы приняли 505 законов.

— за 2021-й депутаты Государственной думы приняли 505 законов. На 101 больше, чем в пандемийном 2020 году — Госдума успела принять 552 закона

— Госдума успела принять 552 закона В два раза больше, чем в 2008-м и 2012-м — в каждом из них приняты 332 закона.

— в каждом из них приняты 332 закона. В три раза больше, чем в 2001 году — народные избранники приняли тогда 210 законов.

— народные избранники приняли тогда 210 законов. В четыре раза больше, чем в 1996 году, — депутаты Госдумы приняли 154 закона.

— депутаты Госдумы приняли 154 закона. Почти в два раза меньше числа подписанных президентом России законов, указов и распоряжений — с 10 января и по сегодняшний день Владимир Путин подписал 1 210 НПА.

— с 10 января и по сегодняшний день Владимир Путин подписал 1 210 НПА. В 7,5 раза меньше количества постановлений и распоряжений правительства России — с начала года в Кабмине подписали 4 919 документов.

— с начала года в Кабмине подписали 4 919 документов. Чуть больше десятой части (12%) от всех принятых за последние 10 лет законов — с 2013 по 2022-й Госдума приняла 5 331 закон.

— с 2013 по 2022-й Госдума приняла 5 331 закон. Меньше десятой части (7,1%) всех действующих в России законов — на октябрь 2022-го их насчитывалось почти 9,2 тысячи.

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Татьяна Демина