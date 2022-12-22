Госдума за год приняла 653 закона — это много или мало?
В 2022 году Государственная дума приняла 653 закона. Для нижней палаты российского парламента цифра стала рекордной — это самое большое количество за всю ее историю.
Треть принятых Госдумой законов — 222 — имеют социальную направленность. Председатель парламента Вячеслав Володин заявил, что, «несмотря на сложности и проблемы, все обязательства перед гражданами нашей страны выполняются».
В Госдуме остается 1 319 законопроектов. Из них 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — во втором, пять — в третьем.
653 закона — это:
- В среднем по два закона в день — две сессии Госдумы длились 316 дней — с 10 января по 31 июля и с 30 августа по 23 декабря.
- На 148 больше, чем в прошлом году — за 2021-й депутаты Государственной думы приняли 505 законов.
- На 101 больше, чем в пандемийном 2020 году — Госдума успела принять 552 закона
- В два раза больше, чем в 2008-м и 2012-м — в каждом из них приняты 332 закона.
- В три раза больше, чем в 2001 году — народные избранники приняли тогда 210 законов.
- В четыре раза больше, чем в 1996 году, — депутаты Госдумы приняли 154 закона.
- Почти в два раза меньше числа подписанных президентом России законов, указов и распоряжений— с 10 января и по сегодняшний день Владимир Путин подписал 1 210 НПА.
- В 7,5 раза меньше количества постановлений и распоряжений правительства России — с начала года в Кабмине подписали 4 919 документов.
- Чуть больше десятой части (12%) от всех принятых за последние 10 лет законов — с 2013 по 2022-й Госдума приняла 5 331 закон.
- Меньше десятой части (7,1%) всех действующих в России законов — на октябрь 2022-го их насчитывалось почти 9,2 тысячи.
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