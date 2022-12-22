В Казани ликвидируют пассажирское автотранспортное предприятие №4

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани принял решение ликвидировать ООО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №4». Документ датирован 12 декабря.

Власти постановили ликвидировать ПАТП-4, расположенное в Казани по ул. Восстания, 100, в срок до 1 марта 2023 года. Ликвидационную комиссию возглавил директор ООО «КПАТП-4» Альберт Галимов.

ООО «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №4» зарегистрировано в Казани в 2005 году. Уставный капитал с 2016 года составляет 13,01 млн рублей. Доходы компании за прошлый год составили 1,31 млн рублей, расходы — 3,797 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чистая прибыль компании за 2021-й ушла в минус на 2,25 млн рублей. Чистые активы оценивались в 10,7 миллиона.

Напомним, в январе исполком Казани постановил реорганизовать МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», присоединив к нему МУП «ПАТП №4». По данным «Реального времени», оно прекратило деятельность в начале апреля.



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Татьяна Демина