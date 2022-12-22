Госдума приняла закон о такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственная дума приняла закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ закрепляет такие понятия, как «легковое такси», «заказ легкового такси», «служба заказа легкового такси» и так далее.

Согласно закону, под такси понимается легковой автомобиль, который используется для перевозок пассажиров и багажа на основании публичного договора фрахтования. Его заказ законодатели определили «обращение, содержащее информацию о намерении заключить публичный договор фрахтования легкового такси».

Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Запрещается принимать на такую работу лиц с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все такси должны иметь контрастную цветографическую схему с элементами, расположенными в шахматном порядке. На крыше машины предлагают установить фонарь оранжевого цвета, а в салоне — карточку с информацией о перевозчике и водителе.

Напомним, закон о запрете лицам с судимостью работать водителями такси и автобусов принят весной 2022 года. Он распространяется на граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина