Татарстан стал лидером цифровой трансформации в России

Татарстан занял первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации (РЦТ) среди всех российских субъектов по итогам 2022 года.



В течение года цифровая команда Татарстана под руководством заместителя премьер-министра РТ — руководителя аппарата кабинета министров РТ Шамиля Гафарова вела работу по разным направлениям.

Так, к декабрю Татарстан первым в России перевел все государственные и муниципальные услуги в электронный вид — теперь 319 значимых услуг доступны жителям онлайн.

Минцифры РТ приняло участие в проекте по цифровизации Республиканской клинической больницы, которая прошла сертификацию HIMSS.

ФАПы в малых населенных пунктах оснастили компьютерами.

Также Татарстан по итогам года вошел в число регионов, где чаще всего пользовались льготной ипотекой. Важное событие для всего ИТ-сообщества республики — открытие нового ИТ-парка имени Башира Рамеева в Казани, общая площадь которого составляет 49 700 кв. м.

В 2022 году также запущено несколько интерактивных проектов. В приложении «Я — школьник» осенью стартовал конкурс по безопасности дорожного движения. Вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко объявлен старт конкурса для школьников «Дай пять!», а в цифровом сервисе «Локоло» запущено первое голосование собственников жилья многоквартирного дома в Казани. Позже сервис заработает по всей республике.

— Рейтинг составляют в Москве с 2021 года министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и РАНХиГС, но на самом деле он показывает, насколько комфортно чувствуют себя жители Татарстана. Именно перечисленные ключевые проекты вывели республику на первое место, — прокомментировал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

Как стало известно «Реальному времени», в столице Татарстана создадут цифровую платформу в области физической культуры и спорта. Заказчиком проекта выступает МКУ «Управление информационных технологий и связи Казани», которое планирует потратить на эти цели из городского бюджета 15 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко