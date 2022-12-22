В выходные в Татарстане потеплеет до +3 градусов — температура превысит климатические нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь ожидаются теплые выходные. По прогнозу Гидрометцентра республики, днем в субботу температура воздуха достигнет +3 градусов.

— Температурный фон повысится до нулевой отметки и слабоположительных значений, а среднесуточные температуры воздуха превысят климатические нормы на 8-10 градусов, — предупреждают специалисты.

С 23 по 25 декабря в Татарстане ожидается снег, в том числе мокрый, и дождь. В Гидрометцентре республики предупреждают о метелях и юго-западном ветре порывами до 15—17 м/с, а также гололеде и снежной каше на дорогах.

Ночью в пятницу, 23 декабря, в Татарстане прогнозируется от -1 до -6 градусов, днем потеплеет до -1...+2°С. В субботу, 24 декабря, ожидается от -2 до +3°С, а в воскресенье, 25 декабря, от +1 до -4°С. Ночью в восточных районах республики температура опустится до -8 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели осадки постепенно прекратятся. В понедельник, 26 декабря, ночные температуры составят -4..-9 градусов, дневные — от -2 до -7°С. Ночью во вторник, 27 декабря, похолодает до -8..-13°С, днем ожидается от -5 до -10°С.

В Гидрометцентре Татарстана объяснили, что аномально теплая погода со смешанными осадками установилась на Европейской территории России под влиянием глубокого североатлантического циклона. Сегодня республика находится в передней его части.

В четверг в полдень на западе Татарстана зафиксировали -4 градуса. На востоке температура составила -10°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 18 декабря в Татарстане зафиксировали от 0 до +3 градусов. В Казани в 16.59 зарегистрировали +2,5°С. В восточных районах республики плюсовые температуры сохранились и в ночь на 19 декабря.

В целом по Татарстану с 17 по 19 декабря выпало от 11 до 23 мм осадков — от 30 до 68% месячной нормы. В Казани выпало 17 мм — 34% от месячной нормы.



Сильные осадки наблюдались и 10—11 декабря. В западных районах Татарстана выпало от 8 до 32 мм осадков — это 28—70% месячной нормы, а в Казани — 32 мм осадков, или 64% месячной нормы.



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Татьяна Демина