На трассе Москва-Казань испытают российскую нейросеть, распознающую грязные номера

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В начале 2023 года на открытых участках трассы М-12 Москва — Казань планируют испытать разработанный в России софт с элементами нейросети, который распознает грязные номера. Протестируют ее также на ЦКАД.

Испытания намерен провести «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика»), пишет CNews. Сама программа разработана компаний «Софттелематикой», которая также входит в концерн «Телематика».

— Софт с применением нейросети приблизит к нулю количество плохо читаемых и деформированных номеров. В дальнейшем технологию при необходимости можно обучить также выявлять намеренно скрытые ГРНЗ на основе отличительных особенностей машин, таких как габариты, царапины, таблички, наклейки и др., — рассказал гендиректор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.

Фото: Автодор t.me/avtodorgk

В начале декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что дорожное покрытие есть уже на 570 км М-12. В следующем году планируется пустить движение по всему ходу трассы до Казани.



Дорога уже получила название. Президент России Владимир Путин 13 декабря одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток», а весь коридор от Петербурга через Москву до Владивостока — «Россия».



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Татьяна Демина