Уменьшение пастбищ и сокращение численности коров — как изменился сектор АПК Татарстана за пять лет

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

В Татарстане с 2016 по 2021 год сократилось число как сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, так и количество ИП и личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, выяснило «Реальное время», проанализировав данные итогов соответствующих переписей. Вместе с этим уменьшилась и площадь их угодий.

Сельскохозяйственные организации: сокращение численности коров и посевной площади под картофель

Татарстан лишился пятой части сельскохозяйственных организаций. Если в 2016 году в республике было 745 действующих хозяйств, то в прошлом году — 592.

С сокращением числа сельскохозяйственных организаций уменьшилась и площадь принадлежащих им угодий — с 3,25 миллиона до 2,686 миллиона гектаров. Из них в прошлом году использовались 94%, или 2,527 млн га, из которых 2,376 млн га — пашни.

Под пастбища в 2021 году использовались 231,8 тысячи га — почти в два раза меньше, чем в 2016 году (402,5 тыс. га). Аналогичная ситуация и с землями под сенокосы — их площадь с 104,3 тысячи га ужалась до 57,7 тысячи гектаров.

Связано это, вероятно, с сокращением численности крупного рогатого скота на 16%. Коров стало меньше на 30,4 тысячи — в прошлом году их в сельскохозяйственных организациях насчитали 188,7 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если численность КРС сократилась, то свиней, овец, коз и птиц в сельскохозяйственных организациях Татарстана с 2016 года стало больше. В прошлом году в них насчитывалось 458,2 тысячи свиней (+20,7 тысячи) и 18,2 тысячи овец и коз (+2,1 тысячи). Численность птицы выросла на 13%, до 13,9 миллиона.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай в организациях Татарстана уменьшилась с 2,45 до 2,1 млн га. Больше всего земли как в 2016-м, так и в 2021-м было отведено под зерновые и зернобобовые культуры — 1,29 и 1,19 млн га соответственно.

На втором месте по посевной площади — земля под урожай кормовых культур. В 2021-м она оценивалась в 589,7 тысячи га, что на треть меньше, чем в 2016-м. Вместе с этим в Татарстане увеличилась площадь земли под технические культуры — с 272,6 до 315,9 тысячи га.

В два раза сократилась у сельскохозяйственных организаций Татарстана посевная площадь под урожай картофеля. В 2021 году она составила 3 тысячи га.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Посевная площадь под овощные и бахчевые культуры в прошлом году составляла 1 тыс. га. По сравнению с 2016-м она уменьшилась (1,3 тыс. га).

КФХ и ИП: увеличение площади сельхозугодий, ставка на коров и птицу

На 22% в Татарстане сократилось количество КФХ и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. В прошлом году их насчитывалось 2 585, а в 2016-м — 3 326.

В отличие от сельскохозяйственный организаций, у крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей общая площадь сельскохозяйственных угодий выросла. Увеличилась она почти на четверть — с 597,2 до 735,8 тысяч га. В частности, территория под пашни в 2021 году составила 692,2 тысячи га — на треть больше, чем в 2016-м.

Как и у сельскохозяйственных организаций, у КФХ и ИП уменьшилась площадь угодий под сенокосы и пастбища. Так, например, территория, предназначенная под заготовку сена, сократилась почти в четыре раза — с 28,1 до 7,4 тыс. га. Площадь пастбищ с 2016 года стала меньше на 13,8 тысячи га и составила 32,8 тысячи га.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

При этом вместе с уменьшением площади земель под сенокосы и пастбища у КФХ и ИП выросла численность крупного рогатого скота — почти на треть, с 82,4 до 108 тысяч. Из них 37,4 тысячи — это коровы, поголовье которых с 2016 года увеличилось на 29%.

Крестьянско-фермерские хозяйства и ИП, решив сделать упор на крупный рогатый скот, сократили численность другой живности. Так, количество свиней у них уменьшилось с 12,4 тысячи в 2016-м до 10,1 тысячи в прошлом году. Овец и коз насчитали в 2021 году 38,7 тысячи — на 15% меньше. Вместе с этим численность птицы в КФХ и у ИП выросла почти на 61% — с 1,25 до 2 миллионов.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай у КФХ и ИП выросла чуть больше чем на треть, до 634,5 тыс. га. Из них 421,7 тыс. га занимают зерновые и зернобобовые культуры.

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев

Заметно у крестьянско-фермерских хозяйств и ИП сократилась площадь под выращивание картофеля — с 2 до 0,8 тыс. га. При этом больше стала территория под урожай овощных и бахчевых культур — с 0,7 до 1,2 тыс. га.

Личные подсобные хозяйства: снижение численности животных и 60,4 тысячи га под кормовые культуры

Личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в Татарстане в прошлом году насчитали 417 337 — на 27% меньше, чем в 2016 году. При этом отмечается, что тогда разработка велась по хозяйствам граждан в сельских поселениях, городских округах и поселениях, а в 2021-м — по хозяйствам граждан в сельских населенных пунктах.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий у этой категории с 2016 года сократилась не так заметно, как у организаций, КФХ и ИП. Она уменьшилась на 5,1 тысячи га, составив в прошлом году 123,3 тысячи га.

Как и у сельскохозяйственных организаций, КФХ и ИП, у личных подсобных и других индивидуальных хозяйств татарстанцев сократилась площадь под заготовку сена (с 3,9 до 2,3 тыс. га) и выгула скота (с 04, до 0,2 тыс. га). В два раза уменьшилась территория, которая используется под многолетние насаждения, — до 2,1 тысячи га.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уменьшилась также посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай. В 2016 году она составляла 109,5 тысячи га, а в 2021-м — 104,1 тысячи га. Ее значительную часть — 60,4 тысячи га — занимают кормовые культуры, а под картофель отведено 29 тысяч га, что на 37% меньше, чем в 2016 году.

Если у сельскохозяйственных организаций и КФХ при сокращении поголовья коров и прочего крупного рогатого скота увеличивалась численность других животных, то в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах Татарстана ситуация обстоит иначе. В них с 2016 года уменьшилось количество как коров, так и свиней, овец, коз и птицы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Так, например, численность крупного рогатого скота уменьшилась с 305,4 до 277,3 тысячи голов, коров стало меньше на 100 тысяч. Почти в два раза сократилось количество свиней, до 37,5 тысячи. Птицы стало меньше на 750,5 тысячи — 3,069 миллиона.

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Татьяна Демина