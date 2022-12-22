Верховный суд Татарстана отменил приговор по делу о елабужских «откатах» в 6 млн

На скамью подсудимых Вахитовского суда Казани вернут двоих обвиняемых в коммерческих взятках на 6 млн рублей за приемку работ на месторождении в Самарской области. Ранее райсуд признал их виновным лишь в мошенничестве, но Верховный суд Татарстана по представлению гособвинителя аннулировал «мягкий» приговор, сообщает журналист «Реального времени».



В преступлениях обвиняют руководителя проекта башкирского подрядчика «Октябрьское УБР» Антона Макарова и бывшего главного геолога самарской добывающей компании «СНК» Руслана Филина. По версии силовиков, на протяжении полугода они «доили» учредителя «ТНГ-Контур» — елабужского субподрядчика работ по бурению, благоустройству и ремонту скважин на Бражниковском месторождении в Самарской области, и тот отдавал за беспрепятственную приемку работ на скважинах от 100 до 2,3 млн рублей — всего около 6 млн рублей.

После получения 8 апреля 2021 года последнего транша в 600 тысяч рублей Макаров был задержан в казанском ресторане «Аль-Фахир» оперативниками МВД по РТ и на старте полностью признал получение коммерческих «взяток» и посредничество этому преступлению, дав показания против себя и Филина. А на суде Макаров заявил: оговорил коллегу и обманул подрядчика, что действительно может помешать приемке работ. И суд ему поверил. Сам Филин участие в коррупционной схеме отрицал, говорил, что денег от Макарова не получал и сам их у субподрядчика не требовал, но когда тот вдруг перевел ему 117 тысяч рублей на карту — оставил их себе.

11 октября 2022 года Вахитовский райсуд Казани приговорил Антона Макарова к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере на сумму 5 млн 320 тысяч рублей, посчитав эти средства похищенными обманом, под видом «взяток». Согласно приговору, у Макарова просто не было нужных полномочий для создания помех в приемке чужих работ, а потому коммерческого подкупа он не совершал. По обвинению в посредничестве такому преступлению суд его оправдал, посчитав доказанным — деньги этот представитель «Октябрьского УБР» оставлял себе. При этом по обвинению в посредничестве коммерческому подкупу Макарова оправдали с признанием за ним права на реабилитацию.

Руслан Филин получил 1 год и 5 месяцев ограничения свободы за мошенничество с получением 117 тысяч рублей на карту и был освобожден от наказания в связи с его отбытием в период ареста. Из-под стражи его выпустили в зале суда. На рассмотрение жалоб в Верховный суд РТ он не приехал.

20 декабря апелляционная инстанция рассмотрела представление гособвинителя по этому делу Руслана Байбикова. В нем помощник прокурора Вахитовского района настаивал на отмене приговора, указывал — неверная квалификация действий осужденных привела к чрезмерной мягкости наказания. Отмечал, что суд не дал оценки результатам оперативных мероприятий в части прослушивания телефонных переговоров и не соглашался с выводом об отсутствии нужных полномочий у подсудимых. А еще указывал на ошибку в приговоре, где сказано, что под стражей Макаров находится с 8 апреля 2021 года, хотя эта мера пресечения была ему избрана 5 августа 2021 года, когда Советский суд Казани заменил домашний арест реальным.

Адвокат Фаниль Кадыров в защиту Макарова просил суд смягчить назначенное наказание. Его клиент по видеосвязи с СИЗО выражал согласие с защитником. Адвокат Филина заявляла о законности приговора.



Судебная коллегия ВС РТ постановила: приговор отменить, дело вернуть на пересмотр в Вахитовский суд в ином составе. Защитники не исключили, что оспорят решение в кассационной инстанции.