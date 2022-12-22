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Прямой эфир: Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам молодежной политики / «РВ Live» 22 декабря

16:10, 22.12.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Прямой эфир: Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам молодежной политики / «РВ Live» 22 декабря

На заседании Госсовета по вопросам молодежной политики с участием президента России Владимира Путина будут представлены и рассмотрены предложения по разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в России до 2030 года. С докладами выступят председатель комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика», губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Планируется также представить предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года — в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:18
    я путаюсь в его словах
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  • Анонимно 16:48
    используйте лучше плеер с сайта рен тв. там нету логотипов никаких
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