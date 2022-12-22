Прямой эфир: Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам молодежной политики / «РВ Live» 22 декабря
На заседании Госсовета по вопросам молодежной политики с участием президента России Владимира Путина будут представлены и рассмотрены предложения по разработке новой Стратегии реализации молодежной политики в России до 2030 года. С докладами выступят председатель комиссии Государственного совета по направлению «Молодежная политика», губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Планируется также представить предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года — в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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