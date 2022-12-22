Режиссер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, продал свою киностудию Bazelevs в России ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом сообщает РБК.

Киностудия известна тем, что создала фильмы «Ночной дозор», «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор». А также киносерии «Елки» и «Горько!».

— Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки, — РБК) и телевизионных прав, — отметила Лала Рустамова.



Фото: realnoevremya.ru

Тимур Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса. По словам Рустамовой, она является бенефициаром компании, однако у нее и Асадова будут равные доли.

Напомним, Тимур Бекмамбетов создал скринлайф-сериал на основе сюжетов Ветхого завета. Формат серий — от 2 до 4 минут. В качестве музыкального сопровождения в каждой серии используются классические произведения. Первый фильм режиссера в формате screenlife «Убрать из друзей» вышел в 2015 году при участии Universal. Кассовые сборы составили около $65 млн при бюджете в $1 млн.



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Диана Фатыхова