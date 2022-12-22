«КОС-Синтез» стал лучшей командой года среди игровых видов спорта в Татарстане

Лучшей спортивной командой 2022 года в игровых видах спорта стал ватерпольный «КОС-Синтез», клуб получил награду на церемонии «Спортсмен года 2022» в четверг.



Ватерполисты выиграли все турниры, в которых принимали участие: чемпионат России, Кубок России, Спартакиаду сильнейших.

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма в Казани спортивная общественность Республики Татарстан подвела итоги уходящего года. Спортсменов, тренеров, руководителей спортивных учреждений и деятелей в области спорта наградили в различных номинациях. Представители СК «Синтез» дважды поднимались на сцену — им вручили дипломы в двух престижных номинациях.

Диплом из рук президента Федерации хоккея на траве России Антона Мороза получил генеральный директор клуба Максим Осмоловский. Специальной наградой «За служение спорту» был отмечен заслуженный тренер России по водному поло Валерий Лелюх.

«Спортсменами года» в Татарстане стали член сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Данил Садреев и Вероника Кудерметова, а лучшей командой признан «КАМАЗ-мастер», сообщили «Реальному времени» источники.

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Маргарита Головатенко