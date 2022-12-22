Шойгу проинспектировал подразделения группировки вооруженных сил России в зоне проведения СВО

Фото: скринщот видео

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки войск Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции.

По сообщению Минобороны, генерал проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей. Шойгу также обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации.

Кроме того, на передовой министр пообщался с военнослужащими группировки.



Накануне Шойгу выступил на заседании коллегии ведомства. Он рассказал, что от мобилизации были освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики. По его словам, всего были призваны 300 тысяч человек. Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами.

Глава военного ведомства заявил, что при комплектовании Вооруженных сил страны необходимо поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».