Дмитрий Рогозин: «Металлический осколок вошел выше правой лопатки»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин прокомментировал свое ранение в гостинице Донецка. О происходящем он рассказал в своем телеграм-канале.

— В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто, — написал он.

Как отметил Рогозин, это была рабочая встреча, где присутствовал узкий круг людей. До обстрела она проходила в «спокойной обстановке».

Фото: t.me/rogozin_do

— У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали еще несколько близких мне людей, — прокомментировал свое ранение Рогозин.

Напомним, Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины. Он находился в гостинице, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников.



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Айрат Назипов