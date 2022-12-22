«Спортсменами года» в Татарстане стали Садреев и Кудерметова, лучшая команда — «КАМАЗ-мастер»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанские спортсмены удостоились премии «Спортсмен года», сообщили «Реальному времени» источники.

Лучшим спортсменом стал член сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Данил Садреев;

Категория «Спортсменка года» — Вероника Кудерметова;

Лучшей командой признан «КАМАЗ-мастер».

В апреле этого года серебряный призер в прыжках на лыжах с трамплина уроженец Лениногорска Данил Садреев получил в Кремле медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В декабре теннисистка Вероника Кудерметова удостоилась медали в честь 100-летия ТАССР. Ее наградил президент Татарстана Рустам Минниханов. Месяц назад Вероника Кудерметова выиграла итоговый турнир WTA в парном разряде вместе с Элис Мертенс из Бельгии. Соревнования прошли в США в Форт-Уэрте. Таким образом, Кудерметова стала седьмой россиянкой в истории, выигравшей титул в парном разряде на итоговом турнире WTA.

В сентябре команда «КАМАЗ-мастер» не стала подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую российскую спецоперацию на Украине и позволяющую принять участие в гонке 2023 года. В конце ноября Минниханов встретился со спортсменами и руководством команды «КАМАЗ-мастер». Президент республики оценил эволюцию спортивных машин команды «КАМАЗ-мастер», лично протестировав не только новые авто, но и проехав за рулем командных машин 1996 и 2002 годов выпуска.



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Маргарита Головатенко