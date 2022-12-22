В Донецке при обстреле ВСУ был ранен Дмитрий Рогозин

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины, сообщил помощник Рогозина.

— На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет, — цитирует помощника ТАСС.

Он также подчеркнул, что «удар носил явно целенаправленный характер». Помимо экс-главы «Роскосмоса» ранения получили сопровождавшие его лица. По предварительным данным, для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.

Вскоре Рогозин и сам вышел на связь, сообщив о своем состоянии:

— Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника, — сообщил он RT.

На прошлой неделе за 17 декабря в центре Донецка произошло не менее 10 взрывов. В результате обстрела пострадали не менее трех человек. Уточняется, что взрывы произошли в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина. Прилеты украинских ракет фиксировали и на проспекте Мира в Ворошиловском районе города.

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Илина Хакимова