В ремонт дорог Казани в 2023 году планируют вложить 1 млрд рублей по нацпроекту

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2023 году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжатся ремонтные работы на автомобильных дорогах местного значения, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

В Казани планируют отремонтировать 12 объектов, на эти цели выделят 1 млрд рублей. Вложить средства планируют в ремонт объектов: на ул. Мира в жилом массиве Самосырово Советского района, протяженностью 2 км; ул. Поперечно-Отарская и ул. Центрально-Отарская от ул. Южно-Промышленная до ул. Центральная в жилом массиве Отары Приволжского района, протяженностью 2 км; ул. Кулахметова Кировского и Московского районов, протяженностью 1,3 км.

В Нижнекамске будет проведен капитальный ремонт на двух объектах на сумму 480 млн рублей. А именно, на пр. Вахитова (от ул. Соболековская до кольца проспекта Химиков — проспекта Вахитова), протяженностью 1,4 км и ул. Вокзальная II этап (от кольца ул. Вокзальная — ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная — проспект Строителей), протяженностью 0,7 км.

В Набережных Челнах в 2023 году планируют отремонтировать два участка дороги: в 2,6 км по проспекту Вахитова от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная; 1,5 км дороги по проспекту Хасана Туфана от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Миндортрансе Татарстана признали проблему больших пробок при ремонте и строительстве дорог. Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов ответил на вопрос «Реального времени» о путях решения этой проблемы.

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Маргарита Головатенко