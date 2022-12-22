Источник: Зинэтула Билялетдинов станет главным тренером «Ак Барса» третий раз

Зинэтула Билялетдинов будет представлен как главный тренер «Ак Барса». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Помощниками 67-летнего российского специалиста станут нынешний исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко и Александр Бойков. Также сообщается, что место в тренерском штабе получит экс главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

С 15 июля до декабря нынешнего года Билялетдинов работал на должности советника исполнительного директора по хоккейной вертикали. В начале декабря главный тренер Олег Знарок покинул клуб, а исполняющим обязанности был назначен Бабенко. Помогал ему Зинэтула Билялетдинов.

Зинэтула Хайдярович занимал должность главного тренера «барсов» в 2004—2011 и 2011—2019 годах. Вместе с командой он трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 45 очков в 41 матче. В последней игре с ярославским «Локомотивом» казанцы уступили «Локомотиву», пропустив гол на последней минуте встречи.