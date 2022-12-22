«Заслужил за решеткой 23 поощрения»: главный «герой» пыточного скандала в Казани вырвался на волю

Экс-замначальника угрозыска ОП «Дальний» Алмаз Василов добился перевода на исправработы и хочет выйти по УДО

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

За десять лет отсидки он освоил профессии швеи и сборщика мебели и заработал 23 поощрения в системе ФСИН. Главный фигурант уголовного дела о пытках в отделе полиции «Дальний», бывший замначальника угрозыска Алмаз Василов добился перевода из башкирской колонии строгого режима на исправительные работы в Казань. Здесь заслужил право ночевать дома, и теперь он претендует на досрочное освобождение. При встрече в Верховном суде РТ Василов рассказал журналисту «Реального времени», где и как сидел, но вспоминать дело «Дальнего» наотрез отказался.

Почему осужденный старлей ночует дома



До свободы Алмазу Василову осталось 2 года и 10 месяцев. Причем последние восемь месяцев осужденный ночует... дома. «Это высшее поощрение за хорошее поведение», — объяснил журналисту «Реального времени» бывший замначальника угрозыска ОП «Дальний», ныне отбывающий трудовую повинность в казанском исправительном центре №1 УФСИН по РТ.

Под стражей старший лейтенант полиции Василов оказался в марте 2012-го. Его с коллегами арестовали после смерти задержанного Сергея Назарова, который из камеры ОП попал на больничную койку с разрывом прямой кишки и умер от внутреннего кровотечения. Следователи и суд пришли к выводу — травмы были получены в результате пытки с помощью бутылки.

Василова с коллегами арестовали после смерти задержанного Сергея Назарова. Фото evening-kazan.ru

По итогам расследования той истории в преступлениях обвинили 11 сотрудников полиции. В том числе — двух участковых, отправленных на 2 года в колонию-поселение за липовые рапорта о мелком хулиганстве Назарова, и начальника ОП Ильназа Ахметзянова, чье дело было выделено в отдельное производство по болезни фигуранта и до суда не дошло. Еще восемь сотрудников от рядовых оперов до начальника криминальной полиции отдела предстали перед судом по обвинению в 18 эпизодах превышения полномочий и издевательств над 14 потерпевшими.

В весьма неприятных деталях описывал действия «стражей порядка» на судебном процессе один из пострадавших, от которого таким образом получили явку с повинной в краже из чужой квартиры. Чтобы обосновать административное задержание — сфабриковали рапорт, будто он матерился в общественном месте. Позднее и административное, и уголовное преследование парня было признано незаконным. Но способы «повышения раскрываемости» через изнасилование задержанных разными предметами в отделе, похоже, применялись широко. Комментируя пыточный скандал, глава МВД России Рашид Нургалиев в 2012-м называл действия полицейских «предательством интересов службы».

— В большинстве случаев пыток и неправомерного применения силы в этом отделе полиции инициатором выступал именно Василов. Он самый активный был. А на суде все отрицал, придумывал какие-то ситуации, что Назаров сам с собой это сделал. С бутылкой от водки. Потом в суде появилась версия про зажигалку, — рассказывал «Реальному времени» представитель потерпевших по делу «Дальнего» Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитными организациями.

Андрей Сучков. Фото: Ирина Плотникова

В июне 2014-го Приволжский суд Казани признал восьмерку полицейских виновными, старший лейтенант Василов получил самый большой срок — 15 лет колонии строгого режима. Райсуд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью Назарова, повлекшем по неосторожности его смерть, а также в 12 эпизодах превышения полномочий, в том числе — с применением насилия и спецсредств. В 2015-м Верховный суд РТ установил, что к двум эпизодам превышения Василов не причастен, и сократил срок его посадки до 13 лет и 11 месяцев.

В Стерлитамаке осужденных силовиков учат шить одежду, а не дела

После вступления приговора в силу Василова и трех его бывших коллег отправили в башкирскую спецколонию для осужденных силовиков — ИК-8 в Стерлитамаке, где бывшим сотрудникам МВД, ФСБ, Следкома, ФСИН приходится осваивать новые профессии — столяров и швей.

«На швейке мы шили непромокаемые плащи — не спецодежда, а обычная. Где их продавали — не знаю», — поделился Алмаз Василов с «Реальным временем». В разговоре выяснилось — за решеткой он смог сделать «карьеру» — был завхозом на производстве и заведующим отрядом осужденных. И добавил: «Количество людей в отряде менялось — от 150 до 180 человек».

По словам бывшего офицера «Дальнего», в колонии было непросто, контингент осужденных непростой, в любой момент могут подставить. Но удалось сохранить авторитет среди зэков и начальства — за 10 лет за решеткой заслужил 23 поощрения и ни одного взыскания. «Поэтому меня с таким сроком и освободили», — поясняет он.

В ИК-8 в Стерлитамаке бывшим сотрудникам МВД, ФСБ, Следкома, ФСИН приходится осваивать новые профессии — столяров и швей. Фото: Ксения Калинина/bashinform.ru

В марте 2020-го Стерлитамакский горсуд удовлетворил ходатайство Василова о замене неотбытого срока в колонии таким же сроком принудительных работ с удержанием в доход государства 10% с зарплаты. На тот момент до полного отбытия наказания бывшему оперативнику оставалось 5 лет 5 месяцев и 22 дня.

В апреле 2020-го антигерой «Дальнего» вернулся в Казань — исправительный центр №1 УФСИН по РТ на улице Тэцевской, и после прохождения реабилитации и адаптации устроился сборщиком мебели. Ведь главная задача относительно нового вида наказания — возможность для осужденных искупить вину трудом. Напомним, на следствии и в суде Василов в преступлениях не сознавался. Сейчас говорить о деле «Дальнего» не хочет.

До апреля 2022 года осужденный к исправительным работам мог выходить для их прохождения в город, но на ночь был обязан возвращаться в учреждение ФСИН. Позже ему разрешили ночевать дома.

В апреле 2020-го антигерой «Дальнего» вернулся в Казань — исправительный центр №1 УФСИН по РТ на улице Тэцевской. Фото: УФСИН по РТ

8 ноября в Московском райсуде Казани примерный зэк Василов ходатайствовал об условно-досрочном освобождении — на 2 года 10 месяцев и 21 день раньше окончания срока по приговору. Ссылался, что отбыл за решеткой более двух третей от назначенного наказания и только в Казани успел заслужить четыре поощрения. Администрация исправцентра №1 против вольной для бывшего силовика не возражала. В отличие от представителя прокуратуры Московского района Казани. Председательствующий судья Николай Захаров в УДО отказал.

Василов оспорил это решение. И 20 декабря пришел в Верховный суд Татарстана, чтобы поддержать свою жалобу. Однако заседание было отложено на январь. Так что как минимум еще один Новый год он встретит в статусе осужденного.

Примерный зэк о питании в СИЗО Казани

Пять лет назад осужденный Василов пытался отсудить у государства 3 миллиона рублей: 2 млн в счет компенсации морального вреда за «психические переживания в виде стресса» от незаконного преследования по двум эпизодам превышения полномочий (тем, что Верховный суд РТ исключил из приговора), 1 млн 80 тысяч рублей — расходы на адвоката и 13 тысяч рублей за купленные родителями продукты для передач в СИЗО.

В августе 2017-го это заявление о реабилитации рассматривал Приволжский райсуд Казани. Адвокат по назначению доводы бывшего полицейского поддержала, представитель Минфина и помощник районного прокурора выступили против. «Права на компенсацию он не имеет», — выразил последний позицию надзорного ведомства, и обосновал — арест Василова был связан с более тяжким обвинением, и даже без учета двух эпизодов превышения он все равно был бы заключен под стражу.

Пять лет назад осужденный Василов пытался отсудить у государства 3 миллиона рублей. Фото: Ирина Плотникова

— Вы хотите сказать, что эти два эпизода не имеют значения?!.. По этим статьям психологические травмы пережиты мной! — убеждал казанский суд Алмаз Василов из башкирской колонии по видео-конференц-связи.

— А по месту нахождения под стражей продукты вам предоставлялись? — спрашивал у него судья Ильнур Гарифуллин.

— Сам изолятор поставлял — завтрак, обед, ужин.

— То есть это желание ваших родителей было [продукты передавать]? — уточнил председательствующий.

— Ну сами понимаете, какое питание в изоляторе. Не все съедобное было. То, что там предлагают, на этом питании трудно находиться.

Суд в иске отказал, и это решение Василов не стал оспаривать. Теперь говорит, что даже не помнит такого иска со своей стороны.

По словам бывшего офицера «Дальнего», все осужденные по этому делу уже на воле. Напомним, бывший начальник угрозыска ОП Айнур Рахматуллин, непосредственный шеф Василова, на воле получил пост начальника службы безопасности в торгово-развлекательном центре KazanMall.