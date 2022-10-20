Итоги дня: упразднение Ростуризма, отставка премьера Великобритании Трасс, послание Минниханова Госсовету
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 20 октября:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов огласил ежегодное послание Государственному совету республики. Минниханов заявил, что Татарстан — один из опорных регионов многонациональной России: «Республика, благодаря высококвалифицированным кадрам, созданному мощному производственному комплексу, развитой инфраструктуре, поддержке правительства и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сохраняет свое устойчивое социально-экономическое развитие». «Реальное время» приводит главные тезисы послания.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма — в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития индустрии и оптимизации федеральных органов исполнительной власти. Функции Ростуризма передаются Министерству экономического развития страны.
- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Она останется на посту, пока не будет выбран преемник. По данным СМИ, заявление последовало после встречи Трасс с председателем «Комитета 1922» Грэмом Брейди, который представляет парламентскую фракцию Консервативной партии. Грэм якобы сообщил премьер-министру, что она более не может рассчитывать на поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии.
Трасс побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра страны. Она возглавляла правительство страны всего 45 дней. Предыдущий рекорд держался 195 лет, когда в 1827 года премьер-министр Джордж Каннинг умер через 119 дней после вступления в должность.
- В Татарстане создадут оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября (в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Он будет обеспечивать подготовку предложений: по проведению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по реализации мер по удовлетворению потребностей ВС России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения; по реализации мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охраны военных, важных гособъектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения; по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и др.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил образовать организационный комитет по проведению в республике в 2023-м Года национальных культур и традиций и утвердить его состав — на это кабмину отводится один месяц. Чему еще было посвящено последнее десятилетие в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214, сообщают источники «Реального времени».
О сделке без подробностей сегодня заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету: «Продолжается модернизация Казанского авиационного завода. Перед предприятием стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 — до 20 самолетов в год. Уже подписан контракт на четыре самолета с республиканским заказчиком».
- Госсовет Татарстана принял законопроект об упразднении Конституционного суда республики 31 декабря 2022 года. Решение о прекращении полномочий судей оформляется постановлением Госсовета. При этом за судьями, уходящими в отставку, сохраняются установленные нормативными правовыми актами гарантии, включая материальное и социальное обеспечение.
- Также Госсовет одобрил законопроект об освобождении мобилизованных жителей Татарстана от уплаты транспортного налога за 2021 год. Документ разработан в соответствии с поручением Рустама Минниханова.
- Минцифры приостанавливает программу подключения Wi-Fi в школах. По словам главы министерства Максута Шадаева, ведомство изучит практику использования Wi-Fi в школах и вернется к этому вопросу позже. Всего к этой сети подключены 9 тыс. школ по России.
- Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной и рабочей документации по созданию общественных пространств в Лаишево, Заинске и Мамадыше. Первые два поселения стали победителями Всероссийского конкурса малых городов. Заявку на федеральный конкурс подавали семь муниципальных районов, без приза остался только Мамадышский. Но власти города подадут заявку повторно. Если средства на разработку проектов выделяет республика — начальная стоимость контракта — 20,2 млн рублей, то строить парки будут на выигранные в конкурсе федеральные гранты в 510 млн рублей.
- Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941—1944 годах. Количество погибших в результате голода, обстрелов и так называемых отложенных последствий (в основном болезней) составляет до 1,093 млн человек. Материальный ущерб прокуратура оценивала в 35,3 трлн рублей. Установлено негативное влияние условий блокады на здоровье не только тогдашних жителей Ленинграда, но и их потомков.
- В столице Татарстана пройдут публичные слушания по проекту решения Казанской городской думы о бюджете Казани на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. Они назначены на 7 ноября, 15:00. Продлятся слушания всего один день. Они пройдут в Доме работников образования на ул. Баумана, 62/9.
- В ближайшие выходные в Татарстане дневные температуры не превысят +7 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики. При этом ночью ожидается до -7 градусов.
- Казанская городская дума увеличила размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления. Например, зарплата мэра города Ильсура Метшина увеличилась с 41 942 рублей в 2020 году до 43 620 в 2022 году.
- В Татарстане задержали экс-стажера полиции, обвиняемого в пытках задержанного, который был объявлен в федеральный розыск 4 года назад. Уточняется, что по решению суда 39-летний Ильнар Гарипов заключен под стражу. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
- Власти Казани признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №36 по улице Полевой в Кировском районе. В двухэтажном здании находится 16 квартир. В течение ближайших шести месяцев собственники жилья должны обеспечить его снос. В противном случае до 1 января 2026 года управление жилищной политики исполкома Казани организует их расселение.
- В Казани могут реорганизовать центры занятости. Проект постановления предложил Минтруд Татарстана. Центры занятости Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Приволжского районов хотят присоединить к учреждению «Центр занятости населения города Казани». Имущество должно перейти к центру.
- За 9 месяцев этого года Банк России выявил в Татарстане 23 организации с признаками нелегальной деятельности. По данным на 29 июля, их количество составляло 15. Так, за 3 месяца их количество увеличилось еще на восемь. «Реальное время» приводит полный список. Из них 20 «черных кредиторов», две финансовые пирамиды и один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.
- В 2021 году объем потребления газа в Татарстане составил 18,2 миллиарда кубических метров. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях против 11 физлиц из Татарстана и более 40 республиканских предприятий. Также в санкционный список попали глава Башкирии Радий Хабиров и его советник, певец Элвин Грей (Радик Юльякшин).
Ключевые события 239-го дня специальной военной операции на Украине:
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону российских войск и вклинились в нее в Херсонской области, однако подразделения войск России полностью восстановили передний край обороны на всем направлении, сообщили в Минобороны: «За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено».
- Президент России Владимир Путин проверил процесс подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Он проинспектировал вопросы боевого слаживания подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах спецоперации. Верховный главнокомандующий также сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне.
- По сообщению МО РФ, на Красно-Лиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
В итоге огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции. Всего уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
- Кроме того, в течение суток Вооруженные Силы России продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 324 самолета, 162 вертолета, 2 296 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5 926 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 511 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 665 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбществоВластьИнфраструктураБизнесПроисшествияПромышленностьЭкономикаТехнологии
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