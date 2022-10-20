Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ведомство было упразднено в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности, повышения эффективности развития индустрии и оптимизации федеральных органов исполнительной власти. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Функции Ростуризма передаются Министерству экономического развития страны.

Правительству России необходимо обеспечить в установленные сроки проведение ликвидационных процедур; определить численность госслужащих Минэкономразвития; обеспечить непрерывность осуществления передаваемых функций; обеспечить решение финансовых, материально-технических и других вопросов, связанных с реализацией указа.

Фото: Максим Платонов

Напомним, главой Ростуризма была Зарина Догузова, назначенная на эту должность в феврале 2019 года занимавшим тогда еще пост премьер-министра страны Дмитрием Медведевым.

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Максим Кокунин