Суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом

Фото: wikipedia.org / David Trahtenberg (октябрь 1941)

Санкт-Петербургский городской суд признал геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями, войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941—1944 годах. Об этом пишет ТАСС.

В ходе заседаний участники выслушали экспертов-историков, руководителей музеев и жителей блокадного Ленинграда. Оценку дали действиям иностранных вооруженных формирований из европейских стран — Испании, Италии, Нидерландов и других. Также в ходе процесса отметили роль в преступлениях добровольцев из Франции, Польши, Латвии.

Фото: realnoevremya.ru

Количество погибших в результате голода, обстрелов и так называемых отложенных последствий (в основном болезней) увеличилось до 1,093 млн человек. Ранее погибшими от блокады считались 649 тысяч человек. Материальный ущерб прокуратура оценивала в 35,3 трлн рублей. Установлено негативное влияние условий блокады на здоровье не только тогдашних жителей Ленинграда, но и их потомков.

Суд по блокаде Ленинграда стал девятым в России процессом о признании геноцидом преступлений нацистов и их пособников, совершенных на территории страны в годы Великой Отечественной войны.

Ленинград находился в блокаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

На прошлой неделе Ленинградский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны в Ленинградской области.



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Татьяна Леухина