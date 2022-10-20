Путин проверил, как ведется подготовка мобилизованных в Рязанской области

Президент России Владимир Путин проверил процесс подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Он проинспектировал вопросы боевого слаживания подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах спецоперации.

Глава государства проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путину презентовали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Также российский президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс. С докладом перед ним выступил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается на сайте Кремля.

Вчера Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября. В приграничных с Украиной и новыми регионами регионах введен средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.



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Татьяна Леухина