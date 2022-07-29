За первое полугодие 2022 года в Татарстане выявили 14 черных кредиторов и одну финансовую пирамиду — список

В первом полугодии этого года Банк России выявил в Татарстане 15 организаций с признаками нелегальной деятельности. Из них 14 черных кредиторов и одну финансовую пирамиду, «Реальное время» приводит полный список.

ООО «Автоломбард «Доверие» — Казань, ул. Аграрная, д. 1, оф. 5.

Автоломбард 40/11 — Набережные Челны, пр-т Чулман, д. 32/42.

Комиссионный магазин «Алтын», ломбард «Алтын», комиссионный магазин «GOLD» — Набережные Челны, пр-т Мира 35, пр-т Сююмбике, 51, пр-т Мира 50/15, пр-т Сююмбике, 65/35/1, пр-т Беляева, д. 12.

ООО «Алтын яр» — Набережные Челны, пр-т Чулман, д. 13, кв. 72, пр-т Мира, 35

Ломбард/комиссионный магазин «Победа» — Набережные Челны, ул. Татарстан, 51/01, проспект Раиса Беляева, 45а, проспект Сююмбике, 53, ул. 28-й комплекс, д. 8, Сармановский тракт, д. 64, Московский проспект, д. 86, проспект Сююмбике, 58а.

ООО «Ломбард стать» — Казань, проспект Победы, д. 56а.

Потребительский кооператив «Аметист» — Казань, ул. Журналистов, д. 2, к. а.

«Автозайм», «АвтоЛомбард» (Лениногорск) — Альметьевск, ул. Автомобилистов, д. 8а.

Микрокредитная компания «Манилов» — Казань, ул. Декабристов, 85б, офис 802.

Потребительский кооператив «Соцкомвклад» — Казань, ул. Московская, д. 23/24, офис 34е.

Ломбард/комиссионный магазин «Победа» — Нижнекамск, проспект Мира, д. 45а, проспект Химиков, д. 36, проспект Строителей, д. 18а, ул. Менделеева, д. 35а.

ООО «Кредит плюс» — Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 46, кв. 25, проспект Казанский, д. 232, офис №5.

«Вам кредит», TrustGroup («Национальная финансовая помощь») — Казань, ул. Адоратского, д. 4, офис 206.

Эти организации были внесены в предупредительный список Центробанка, который публикуется с июня прошлого года и включает в себя сведения об организациях с признаками нелегального кредитора, финансовой пирамиды или нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг. Сейчас в этом перечне более 6 тысяч компаний, в том числе 57 — действующих в Татарстане. По каждой из них указаны наименование, признак незаконной деятельности и другие сведения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Банк России в 2021 году выявил в четыре раза больше субъектов с признаками финансовых пирамид по сравнению с предыдущим годом, более половины из них привлекали средства в криптовалюте. Всего за прошедший год было выявлено 2,7 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем в 2020 году.

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Максим Кокунин