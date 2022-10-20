За три месяца в Татарстане выявили еще 8 организаций с признаками нелегальной деятельности

За девять месяцев этого года Банк России выявил в Татарстане 23 организации с признаками нелегальной деятельности. По данным на 29 июля, их количество составляло 15. Так, за три месяца их количество увеличилось еще на восемь. «Реальное время» приводит полный список.



Из них 20 «черных кредиторов», две финансовые пирамиды и один нелегальный профессиональный участник рынка ценных бумаг.

ООО «Автоломбард «Автозалог Первый», Набережные Челны, п. Орловка, ул. Орловская, д. 37б;

ООО «Авто-Ломбард Проспект», Казань, проспект Победы, д. 105, оф. 8;

ООО «Микрокредитная Компания «Виар Капитал», Казань, ул. Волгоградская, д. 12, пом. 1100;

ООО «Ломбард Денежная Помощь», Набережные Челны, проспект Дружбы Народов, д. 1, оф. 1040, пом. № 1;

автоломбард «Авто-Дом» Набережные Челны, Альметьевский тракт, д. 3б/1;

потребительский кооператив по реализации целевых программ для пайщиков «Надежный Капитал», Казань, ул. Четаева, д. 44а, оф. 1;

комиссионный магазин «Лом-Арт», «Лом-Ард 24», комиссионный магазин «NIKA», Казань, ул. Даурская, д. 40; ул. Сахарова, д. 29;

комиссионный магазин «Ломбаrd 24», комиссионный магазин «24 Лом ARD», Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 66;

«Автозайм №1», Казань, ул. Ямашева, д. 42а; Альметьевск, ул. Тухватуллина, д. 1/5; Набережные Челны, ул. Машиностроительная, д. 22, стр. 5; Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 4е; Ижевск, Воткинское шоссе, д. 17;

ломбард/комиссионный магазин «Победа», Нижнекамск, проспект Мира, д. 45а; Нижнекамск, проспект Химиков, д. 36; проспект Строителей, д. 18а; ул. Менделеева, д. 35а;

ООО «КРЕДИТ ПЛЮС» Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 46, кв. 25; проспект Казанский, д. 232, оф. №5;

«Вам Кредит», Trustgroup («Национальная финансовая помощь»), 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского, д. 4, оф. 206;

«Автозайм», Автоломбард, Лениногорск, 423458, Альметьевск, ул. Автомобилистов, д. 8а;

ООО микрокредитная компания «МАНИЛОВ», Казань, ул. Декабристов, 3д, 85б, оф. 802;

потребительский кооператив «СОЦКОМВКЛАД», Казань, ул. Московская, д. 23/24, оф. 34е;

ООО «Автоломбард «Доверие», автоломбард «Доверие», Казань, ул. Аграрная, д. 1, оф. 5;

автоломбард 40/11, Набережные Челны, пр-т Чулман, д. 32/42;

комиссионный магазин «Алтын», ломбард «Алтын», комиссионный магазин «GOLD» Набережные Челны, пр-т Мира 35; пр-т Сююмбике, 51; 423819, пр-т Мира, 50/15; пр-т Сююмбике, 65/35/1; пр-т Беляева, д. 12;

ООО «АЛТЫН ЯР» Набережные Челны, пр-т Чулман, д. 13, кв. 72; комплекс №11/17 (одновременно является пр-т Мира, 35);

ломбард/комиссионный магазин «Победа», Набережные Челны, ул. Татарстан, 51/01; проспект Раиса Беляева, 45а; проспект Сююмбике, 53; ул. 28-й Комплекс, д. 8; Сармановский тракт, д. 64; Московский проспект, д. 86; проспект Сююмбике, 58а.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности вносится в предупредительный список ЦБ. Он публикуется с июня прошлого года и включает сведения об организациях с признаками нелегального кредитора, финансовой пирамиды и нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, выявленных Центробанком с 2020 года.

Сейчас в списке более 7 тысяч компаний, в том числе более 60 действующих в Татарстане. По каждой из них указаны наименование, признак незаконной деятельности и другие сведения. Список обновляется ежедневно.

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Максим Кокунин