Спецоперация, СМИ, национальная культура: главные тезисы послания Рустама Минниханова Госсовету

Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов огласил ежегодное послание Государственному совету республики. Минниханов заявил, что Татарстан — один из опорных регионов многонациональной России: «Республика благодаря высококвалифицированным кадрам, созданному мощному производственному комплексу, развитой инфраструктуре, поддержке правительства и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сохраняет свое устойчивое социально-экономическое развитие». «Реальное время» приводит главные тезисы послания.

О специальной военной операции на Украине и новых регионах:

— Вместе с нашим многонациональным Отечеством мы преодолеваем возникающие вызовы. В условиях проведения специальной военной операции в Татарстане слаженно работают все уровни и ветви власти, парламентские партии, общественные объединения, выражая однозначную поддержку руководству страны и Вооруженным силам Российской Федерации. Для всех нас воссоединение с Российской Федерацией освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей стало историческим и долгожданным событием. Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан. Вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Солдаты и офицеры Вооруженных сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу!

— Необходимо продолжить работу по гуманитарной поддержке жителей новых субъектов Российской Федерации. Татарстан активно участвует в восстановительных работах, оказании помощи нуждающимся.

— Правительству республики, главам муниципальных образований необходимо продолжить работу по увековечению памяти всех защитников Отечества, включая участников специальной военной операции.

О помощи СВО

— Важно обеспечить наших защитников и их семьи конкретной адресной помощью и заботой. Многим сейчас непросто. Мы видим, как все больше предприятий, общественных организаций, наших земляков готовы помогать. Нужно всячески поддерживать такие инициативы. Всесторонняя поддержка оказывается в рамках республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Задача глав — оказывать всяческое содействие на местах.

О патриотическом воспитании

— На это должна быть направлена деятельность всех учреждений образования и культуры. Особая роль в данной работе отводится центрам военно-патриотического воспитания «Авангард», военно-патриотическим клубам, детским и молодежным объединениям.

— Поручаю республиканскому координационному совету по патриотическому воспитанию обеспечить методическое сопровождение данной деятельности. В программных мероприятиях особое внимание следует уделить расширению корпуса «Волонтеров Победы» и в целом развитию добровольчества. Именно добрые, созидательные дела для страны и ее жителей лежат в основе формирования патриотических установок у нашей молодежи.

Об информполитике и СМИ



— Серьезные изменения в медиаполе, беспрецедентное давление на Россию, введение санкций, провокационные вбросы требуют от нас адекватных мер реагирования.

— Первостепенной задачей информационного блока, средств массовой информации является осмысление современных реалий и событий, недопущение распространения недостоверной и ложной информации, производство и тиражирование правильных смыслов и достоверных фактов.

— Поручаю правительству республики подготовить предложения по совершенствованию государственной информационной политики, разработать меры реформирования государственных СМИ в соответствии с современными задачами и требованиями.

О межнациональных отношениях

— В настоящее время наша выстроенная работа в этноконфессиональной сфере подвергается серьезному экзамену. Внешние силы пробуют на прочность единство наших народов — пытаются разыграть «национальную карту». В поле пристального внимания оказался и Татарстан. Наша общая задача — не допустить этого и теснее сплотиться вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина.



— Народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием. Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России объявляю 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций.



О семье



— В Татарстане живут десятки тысяч замечательных семей. Это пары, отметившие золотые и бриллиантовые свадьбы, многодетные семьи, приемные семьи, творческие и спортивные династии.



— Наша задача — обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей, ответственного родительства, многодетности, позитивного жизненного опыта больших крепких семей.

— Особое внимание следует уделить ситуации с разводами, прежде всего в семьях, где воспитываются дети. Зачастую такие решения принимаются спонтанно, на эмоциях. Важно на этапе досудебного урегулирования поддержать пары, которые испытывают кризис в отношениях, и оказать максимальное содействие в сохранении семьи.

О международной и внешнеэкономической деятельности

— Международная и внешнеэкономическая деятельность нуждается в адаптации к изменившимся условиям и форматам сотрудничества. Стоит задача формирования новой географии взаимодействия по перспективным направлениям.

— Многие годы Татарстан уделяет особое внимание развитию многосторонних связей со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. Полученный в текущем году Казанью статус Молодежной столицы ОИС открыл новые возможности для привлечения молодежи к международному диалогу. Важно использовать этот потенциал.

Этим летом в столице Татарстана прошел 13-й Международный экономический саммит KazanSummit, который собрал 6,5 тыс. участников из 64 стран мира и 59 российских регионов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценил проведение мероприятия и поддержал наше предложение о придании форуму федерального статуса. Это высокое доверие и большая ответственность. Наряду с Петербургским и Восточным экономическими форумами, Казань становится еще одной крупной площадкой по обеспечению экономических интересов России в рамках равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.

Об экономике

— В текущем году предприятия столкнулись с целым рядом вызовов: ограничения во внешней торговле, нарушение логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Однако благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий и компаний, стабильной работе кредитно-финансовых организаций, реализации национальных проектов, федеральным и региональным мерам поддержки экономика республики оказалась устойчивой к внешним вызовам.

— По итогам текущего года ожидаемый валовой региональный продукт составит порядка 3,7 трлн рублей, объем отгруженной продукции — порядка 4,4 трлн рублей, объем строительных работ превысит 460 млрд рублей, инвестиции в основной капитал — 750 млрд рублей.

О добыче нефти и ее переработке

— По итогам года в Татарстане планируется добыть порядка 36 млн тонн нефти.



— Большая работа проводится на комплексе ТАНЕКО по увеличению первичных мощностей по приему и переработке нефтесырья до 16,3 млн тонн в год (без производства мазута) и вводу в текущем году в эксплуатацию четырех новых установок.

— Также стабильно работает ТАИФ-НК. Все это позволит нам выйти на уровень переработки сырья 23 млн тонн.

Фото: скриншот трансляции

О нефтегазохимическом комплексе

— Компания СИБУР продолжает реализацию инвестпроектов на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». В их числе модернизация заводов этилена и поликарбонатов, строительство энергогенерирующих мощностей. В 2024 году планируется запуск нового комплекса по производству олефинов ЭП-600.

— Спектр выпускаемой «Нижнекамскнефтехимом» продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях. Мы благодарны компании СИБУР за серьезные намерения и готовы оказать поддержку для развития производств на территории республики.

О работе с «Газпромом»

— Нашим стратегическим партнером является компания «Газпром». Объем потребления газа в Татарстане в прошлом году составил 18,2 млрд куб. метров. И этот показатель ежегодно растет.

— Успешно продолжается реализация совместного проекта по развитию рынка газомоторного топлива. В Татарстане расположено 37 газовых заправок, 3 криоАЗС, ведутся работы по строительству еще девяти заправок. Кроме того, в текущем году запущено два завода по сжижению газа.

О машиностроении

— В машиностроении отмечу проводимую на КАМАЗе работу по сохранению объемов производства. Предприятие продолжает развитие модельного ряда. В I квартале будущего года автогигант запустит производство полного модельного ряда грузовиков нового поколения К5 с полным завершением программы импортозамещения, с улучшением потребительских качеств.

— В Елабуге компания «Соллерс» до конца текущего года запустит производство новых коммерческих автомобилей.

— Компания «РИАТ» готовит к выпуску новые краны-манипуляторы.

Об авиаотрасли

— Продолжается модернизация Казанского авиационного завода. Перед предприятием стоит задача выйти на серийный выпуск гражданских самолетов Ту-214 — до 20 самолетов в год. Уже подписан контракт на четыре самолета с республиканским заказчиком.

— Казанский вертолетный завод планирует в будущем году завершить программу импортозамещения по вертолетам «Ансат». Важно сохранить темпы производства по всем моделям — не менее 100 вертолетов в год.



О поставках предприятий ОПК

— Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в реализации [задачи в кратчайшие сроки нарастить поставку в войска современного вооружения и техники] и вносят существенный вклад в обеспечение безопасности нашего государства. В то же время остаются резервы. Следует полностью загрузить имеющиеся мощности, обеспечить рост объемов продукции. Главное — своевременно выполнить гособоронзаказ.

Фото: скриншот трансляции

Об инвестпроектах

— В целом для реализации наших планов и проектов необходимо продолжить работу по повышению инвестиционной активности и улучшению делового климата. Следует обеспечить бизнесу прозрачность прохождения всех процедур, связанных с инвестпроектами.

— При этом их количество и время принятия решений должны быть минимальными. Нужно максимально использовать существующие федеральные меры господдержки. В их числе перезапуск механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, преференции территорий опережающего развития, создание необходимой инфраструктуры.

— В рамках постановления правительства Российской Федерации №1119 управляющим компаниям ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» следует оперативно завершить все организационные мероприятия по созданию индустриальных парков и обеспечить наполнение их резидентами.

О малом и среднем бизнесе

— На долю малого и среднего бизнеса приходится более 41% рабочих мест республики.

— Наша задача — поддержать татарстанских производителей, в том числе используя потенциал муниципальных промышленных парков. Это ключевой резерв для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства в районах. Сегодня основной задачей становится их качественное развитие.

— Для развития МСП важно поддерживать бизнес-инициативы на начальном этапе. Следует продолжить работу по грантовой поддержке молодых предпринимателей, а также развитию института самозанятых. Сегодня в республике их более 215 тысяч.

О работе с инвесторами

— Мы не видим конкретных результатов работы Инвестиционно-венчурного фонда и Агентства инвестиционного развития республики по закрепленным промышленным паркам.



— При этом у нас есть примеры эффективных площадок: «Химград», КИП «Мастер», «Развитие Челны», парк «Зеленодольск», парк «Саба», «Тюлячи», «Алексеевское», «М-7» и ряд других.

— Министерству экономики республики совместно с главами муниципальных районов, управляющими компаниями эффективных промпарков необходимо максимально тиражировать успешный опыт, продолжить работу по сокращению сдерживающих факторов развития промпарков для создания благоприятных условий по привлечению новых резидентов.



Об агропромышленном комплексе

— В этом году мы собрали достойный урожай зерновых — более 5 млн тонн. Ожидаемый валовой сбор сахарной свеклы составит 1,8 млн тонн, масличных культур — 600 тыс. тонн, картофеля — 800 тыс. тонн, овощей — 260 тыс. тонн.



— Татарстан полностью обеспечен основными видами продукции и имеет возможность поставлять значительные объемы за пределы республики.

— Перед нашими аграриями стоят серьезные задачи по сохранению достигнутых показателей и повышению эффективности сельхозпроизводства, в том числе за счет улучшения плодородия почв, а также развития мелиоративного комплекса.

— Республика — животноводческий регион. У нас крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого скота.

— В ряде муниципалитетов наблюдается закрытие ферм и большое сокращение поголовья. Прошу глав совместно с инвесторами обеспечить сохранение рабочих мест и выход на плановый показатель поголовья КРС на уровне начала текущего года.

— Важно укрепить свои лидирующие позиции по производству продукции животноводства: по молоку задача выйти на показатель 2 млн тонн, по мясу — 550 тыс. тонн.

— Кормоцентры должны быть в каждом районе. Они обеспечивают качественным кормом агрофирмы и личные подсобные хозяйства. Эта работа выстроена в Кукморском, Сабинском, Атнинском, Мамадышском, Балтасинском, Тюлячинском и Тетюшском районах.

— Необходимо выстроить системную работу по переработке сельскохозяйственного сырья. Успешный пример здесь — переработка молока: еще 5 лет назад предприятия республики перерабатывали лишь 50% производимого в регионе молока, сегодня этот показатель составляет 91%.

— С 2017 года мы поддерживаем наши садовые общества. На эти цели уже выделено более 3,5 млрд рублей, которые направлены на обеспечение садовых обществ водой, подъездными дорогами, электричеством, вывозом мусора. В будущем году эти программы будут продолжены.

Об ИТ

— До конца года все 325 государственных и муниципальных услуг будут доступны для граждан республики в электронном виде.



— В здравоохранении на базе Республиканской клинической больницы впервые в России будет полностью оцифрован порядок оказания медицинской помощи по международным стандартам.

— Продолжается активная работа по расширению доступа к высокоскоростному интернету. В рамках федеральной программы подключено более 3,5 тыс. социальных объектов, к скоростным каналам связи впервые подключены более 300 сел. Наша задача в ближайшие годы — подключить все социальные объекты республики. Это порядка 4,5 тыс. объектов.

О национальных проектах



— Мы в полном объеме продолжаем реализацию нацпроектов, а также республиканских программ, направленных на повышение качества жизни. В текущем году их 44. Из бюджета Татарстана выделено более 46 млрд рублей.



Об инфраструктуре

— Ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству более 3,5 тыс. объектов социально-культурной сферы.

— Основным принципом реализации всех программ и проектов должна быть их синхронизация. К данной работе нужно подходить комплексно, обеспечивая строительство не только жилья, но и объектов социальной, транспортной, инженерной, бизнес-инфраструктуры, а также в целом благоустройство территории. Это в том числе зона ответственности вновь созданного Института пространственного планирования и Фонда пространственных данных.

— При реализации программ в первую очередь нужно ориентироваться на запросы граждан. Это позволяет объединять усилия властей и общества в стремлении создать комфортные условия для жизни и работы.

— Наглядный тому пример — республиканская программа «Наш двор», показавшая, что именно совместно можно добиться результата, который не просто устроил, но и радовал бы всех. Как результат, за 3 года по всей республике уже благоустроено более 3 тыс. дворов.

Фото: скриншот трансляции

Об износе сетей ЖКХ

— На федеральном уровне по поручению президента Российской Федерации ведется подготовка Комплексной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В этой связи необходимо провести детальную инвентаризацию существующей коммунальной инфраструктуры, утвердить конкретные объекты, сроки и объемы работ, чтобы у населения была информация, где и когда будет проведен ремонт.

— В целом эффект от реализации данной программы будет сопоставим с программой капитального ремонта многоквартирного жилья.

О дорогах

— В республике реализуются крупномасштабные проекты в сфере дорожного хозяйства. Это строительство трассы М-12, а также реконструкция трассы М-7 с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов, которая ведется в рамках строительства скоростной трассы от Москвы до Екатеринбурга.

— Ведется строительство автодороги Алексеевское — Альметьевск в рамках проекта трассы Шали — Бавлы, которая соединит трассы М-7 и М-12 с трассой М-5 и даст возможность дальнейшего выхода на Казахстан и Китай. Реализация данных проектов позволит к 2025 году практически вдвое увеличить протяженность дорог первой категории и ввести два моста через реки Волгу и Каму.

— Реализуются проекты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в том числе Большое Казанское кольцо, Вознесенский тракт и реконструкция Горьковского шоссе.

— Продолжается работа по развитию муниципальной дорожной сети в рамках республиканских программ. Ежегодно на сельских территориях строится и ремонтируется не менее 700 км дорог.



О туризме

— Особую актуальность сегодня приобрело развитие внутреннего туризма. Для этого у нашей республики есть все: богатая история, уникальные культурно-исторические объекты, красивейшая природа.

— Важнейший вопрос — наличие соответствующей инфраструктуры, в том числе современных и доступных средств размещения и туристических троп.

— В целом необходимо развивать загородный отдых, природный, экологический туризм, а также новые направления для привлечения туристов, в том числе в рамках туристических кластеров «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево», «Белые горы», «Волжская Булгария», и другие проекты. Для этого следует активнее привлекать к работе бизнес, поддерживая предпринимателей при запуске туристических объектов, а также участвовать в федеральных проектах.

Об образовании

— Качественная подготовка педагогических кадров — ключевая задача системы образования. Необходимо продолжить активную профориентационную работу, направленную на привлечение в профессию учителя лучших выпускников.



— В целях активного обучения родителей приемам взаимодействия и сопровождения детей в школе «Адымнар» разработана учебно-методическая программа «Родительские университеты: «Я — активный родитель!». Необходимо использовать эту программу и в других школах республики.

О языках

— Предметом особой заботы в сфере образования остается сохранение и развитие языков всех народов, проживающих в Татарстане. С этой целью оказывается всемерная поддержка многонациональным воскресным школам (еще недавно в республике действовали 25 отделений, а теперь их уже 100), а также сети организаций национального образования, в которых, наряду с русским языком — государственным языком Российской Федерации, изучаются семь родных языков: татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский и иврит.

— Отмечу также деятельность Комиссии при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка, которая стала эффективным институтом поддержки полезных общественных инициатив. Принято решение расширить ее функции, преобразовав в Комиссию по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане.

— Кроме того, создана Комиссия при президенте республики по русскому языку. Ощутимые результаты достигнуты в части пополнения линейки учебно-методических комплектов и пособий по татарскому языку и переводных изданий по другим предметам.

— Нужно активнее вовлекать молодежь в работу по сохранению и развитию родных языков и культуры. В этой работе необходимо использовать новые технологии и делать акцент на фольклорно-этнографическом направлении, как это делают отдельные вузы.



О безопасности школ



— Волнующим население вопросом остается безопасность в образовательных учреждениях. Недавняя трагедия в ижевской школе острой болью отозвалась в сердцах татарстанцев. Все необходимые поручения по материально-техническому обеспечению и физической охране даны. Главам муниципальных образований следует держать данный вопрос на особом контроле.

О пандемии коронавируса

— Сейчас по России отменены почти все ранее введенные коронавирусные ограничения. Вместе с тем гражданам следует внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты.



О здравоохранении в целом

— Приоритетным вопросом в сфере здравоохранения является безопасное материнство и рождение здорового ребенка. Важным проектом в этом направлении станет открытие в будущем году современного перинатального центра на базе родильного дома Городской клинической больницы №7.

— Особого внимания требуют вопросы организации диспансерного наблюдения больных с хроническими заболеваниями. Органам местного самоуправления необходимо оказать максимальное содействие медицинским организациям в проведении профосмотров.

— В целом крайне важно сосредоточиться на профилактических мероприятиях, формирующих навыки культуры здоровья. Этому способствуют созданная в республике развитая спортивная инфраструктура, а также проведение спортивных мероприятий.

О движении детей и молодежи

— Движение, объединяя молодое поколение, формирует новые подходы к воспитанию, где основополагающей станет любовь к Родине и направленность на достижение общей цели — построение сильной России.

Учитывая общегосударственный характер задач, поручаю правительству республики оказать всестороннее содействие в становлении нового движения в Татарстане.

О культурном наследии

— В Татарстане много сделано для сохранения наследия благодаря деятельности фонда «Возрождение» и поддержке нашего первого президента Минтимера Шариповича Шаймиева. От всей души благодарю Минтимера Шариповича и всех, кто внес свой вклад в это важное дело, в том числе работников культуры.

— Отрадно, что работа наших деятелей культуры также отмечается на федеральном уровне. В текущем году генеральному директору Елабужского музея-заповедника Гульзаде Ракиповне Руденко присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства.

— Сохранение и приумножение историко-культурного наследия, широкая поддержка творческих начинаний — важные задачи для повышения качества жизни граждан. В республике продолжается модернизация учреждений культуры. Крайне важно, чтобы эти объекты были наполнены современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и интересов, где они смогут раскрыть и проявить свои творческие способности.