В выходные в Татарстане днем прогнозируется до +7 градусов, ночью — до -7°С

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшие выходные в Татарстане дневные температуры не превысят +7 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 21 октября, ожидаются «спокойные погодные условия» без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ночные температуры опустятся до +2... -3 градусов, днем ожидается не выше +2... +7°С.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 октября, в Татарстане сохранится антициклональная погода без существенных осадков. Ночью похолодает до 0... -7°С, днем — от +1 до +7°С.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике пройдут дожди. Дневные температуры не превысят +2... +7°С.

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода и слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура составит +5... +10 градусов.



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Татьяна Демина