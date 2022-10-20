В выходные в Татарстане днем прогнозируется до +7 градусов, ночью — до -7°С
В ближайшие выходные в Татарстане дневные температуры не превысят +7 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
В пятницу, 21 октября, ожидаются «спокойные погодные условия» без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ночные температуры опустятся до +2... -3 градусов, днем ожидается не выше +2... +7°С.
В субботу и воскресенье, 22 и 23 октября, в Татарстане сохранится антициклональная погода без существенных осадков. Ночью похолодает до 0... -7°С, днем — от +1 до +7°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике пройдут дожди. Дневные температуры не превысят +2... +7°С.
Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода и слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура составит +5... +10 градусов.
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