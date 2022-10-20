Новости общества

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани из-за аварийного состояния снесут многоквартирный дом в Кировском районе

10:34, 20.10.2022
В Казани из-за аварийного состояния снесут многоквартирный дом в Кировском районе
Фото: скриншот google.ru

Городские власти признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №36 по улице Полевой в Кировском районе Казани. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Уточняется, что в двухэтажном здании расположено 16 квартир. В течение ближайших шести месяцев собственники жилых помещений должны обеспечить его снос. В противном случае до 1 января 2026 года управление жилищной политики исполкома должно будет организовать их расселение.

Администрации Кировского и Московского районов необходимо обеспечить безопасность граждан вблизи указанного дома, ограничив их доступ в опасную зону.

Фото: realnoevremya.ru

В начале октября в столице Татарстана признали аварийными и подлежащими сносу девять домов.

Сносу подлежат:

  • дом №1а по ул. Хлебозаводской;
  • дом №14 по ул. Колымской;
  • дом №5 по ул. 40 лет Октября;
  • дом №6 по ул. Самарской;
  • дом №14 по ул. Телецентра;
  • дом №12 по ул. 40 лет Октября;
  • дом №5 по ул. Можайского;
  • дом №69 по ул. Гаванской;
  • дом №71 по ул. Гаванской.

Собственникам необходимо обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия постановления и вывезти строительный мусор.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также