В Казани из-за аварийного состояния снесут многоквартирный дом в Кировском районе

Городские власти признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №36 по улице Полевой в Кировском районе Казани. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Уточняется, что в двухэтажном здании расположено 16 квартир. В течение ближайших шести месяцев собственники жилых помещений должны обеспечить его снос. В противном случае до 1 января 2026 года управление жилищной политики исполкома должно будет организовать их расселение.

Администрации Кировского и Московского районов необходимо обеспечить безопасность граждан вблизи указанного дома, ограничив их доступ в опасную зону.

Фото: realnoevremya.ru

В начале октября в столице Татарстана признали аварийными и подлежащими сносу девять домов.

Сносу подлежат:

дом №1а по ул. Хлебозаводской;

дом №14 по ул. Колымской;

дом №5 по ул. 40 лет Октября;

дом №6 по ул. Самарской;

дом №14 по ул. Телецентра;

дом №12 по ул. 40 лет Октября;

дом №5 по ул. Можайского;

дом №69 по ул. Гаванской;

дом №71 по ул. Гаванской.

Собственникам необходимо обеспечить снос аварийного дома в шестимесячный срок после принятия постановления и вывезти строительный мусор.



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Максим Кокунин