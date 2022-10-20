В Татарстане объявили тендер на проектирование парков в Лаишево, Мамадыше и Заинске

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Чтобы снизить антропогенную нагрузку на «Камское море»

Главстрой Татарстана объявил тендер на разработку проектной и рабочей документации по созданию общественных пространств в Лаишево, Заинске и Мамадыше. Первые два стали победителями Всероссийского конкурса малых городов. Заявку на федеральный конкурс подавали 7 муниципальных районов, без приза остался только Мамадышский. Но власти города подадут заявку повторно. Если средства на разработку проектов выделяет республика — начальная стоимость контракта — 20,2 млн рублей, то строить парки будут на выигранные в конкурсе федеральные гранты в 510 млн рублей.

По условиям заказчика, исполнителю предстоит разработать проекты, согласовать их в различных ведомствах, провести инженерные изыскания и получить заключение госэкспертизы. Срок подачи заявок истекает 21 октября.

Первая зона для отдыха площадью 53,4 тыс. м2 — культурно-рекреационный кластер «Белые горы», более известный как «Семрук», появится в Лаишевском районе. Построить парк решили, чтобы снизить нагрузку на так называемое «Камское море», которое уже не справляется с наплывом туристов и отдыхающих, особенно летом.

В Лаишевском районе появится культурно-рекреационный кластер «Белые горы», более известный как «Семрук». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

На территории кластера появится смотровая площадка, пешеходные тропы, модульные помещения и павильоны, установят различные малые архитектурные формы — скамейки, перголы и урны. С учетом имеющихся на территории «Семрука» оставшихся после съемки фильма декораций построят площадку для киновечеров, а места для зрителей впишут в рельеф местности.



Также на территории рекреационной зоны обустроят детские игровые и спортивные площадки, установят на них шведские стенки, каркасные конструкции для лазания, оборудование для игры в волейбол, баскетбол, футбол и мини-футбол, теннис, гандбол и хоккей на траве. Кроме того благоустроят территорию для размещения палаток, где можно будет отдохнуть несколько дней.

Туристический кластер станет точкой притяжения бизнеса. Для предпринимателей установят павильоны, где местные фермеры и народные умельцы смогут продавать свои товары. Отдыхающие благодаря различным туристическим маршрутам и квестам смогут узнать об истории и тайнах Белых гор, увидеть пристанище старца Лаиша, который после нашествия Тамерлана занимался изучением этой местности.

На разработку проекта кластера «Белые горы» из бюджета республики выделят 7,2 млн рублей. Исполнитель должен приступить к работе в ноябре и сдать документ уже в январе 2023 года.

Для подрастающего поколения Заинска построят современный парк с говорящим названием «Молодежный». Фото: фонд «Институт развития городов РТ»

Парк для молодых заинцев с площадкой для скейта, воркаута и веревочным парком

Еще одна благоустроенная парковая зона появится в Заинске на проспекте Победы. Для подрастающего поколения небольшого города построят современный парк «Молодежный», который займет территорию в 42,4 тыс. м2. Здесь планируется соорудить скейт-площадку, зоны для различных спортивных игр, обустроить зону для проведения различных мероприятий, разместить детские и спортплощадки с учетом разного возраста, оборудовать лаундж–зоны.

Местные предприниматели разместят в парке пункты проката, фуд-точки и другие объекты. Разработчики проекта должны предусмотреть архитектурную подсветку деревьев, модульные помещения и павильоны, амфитеатр и сцену с навесом, веревочный парк, площадку для воркаута, зону для выгула собак, различные малые архитектурные формы.

На разработку проекта молодежного парка из республиканской казны готовы направить порядка 5,5 млн рублей. Срок сдачи документа — также первый месяц будущего года.

Экстримпарк поможет инвестиционной привлекательности Мамадыша

Третий парк будет заметно отличаться от двух предыдущих не только площадью — он займет гораздо большую территорию в 236,6 тыс. м2, но и своим форматом — это будет парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше. Неслучайно местом его расположения жителями города в ходе обсуждений была выбрана территория по соседству с горнолыжным комплексом, а именно склон реки Вятка. Эксперты, принимавшие участие в общественных обсуждениях будущего экстрим-парка, уверены, что он привлечет в Мамадыш туристический поток и бизнес.

Третий парк будет заметно отличаться от двух предыдущих — это будет парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше. Фото: фонд «Институт развития городов РТ»

Парк планируют разделить на три условные зоны — для общения, занятий спортом и природную. В планах восстановить здесь работу станции юных туристов, специальные зоны для развития навыков альпинизма, для горнолыжных спусков, зиплайна и терренкура — пешеходных прогулок по размеченным маршрутам.

Проект также должен включать в себя МАФы и арт-объекты, лыжные трамплины и подъемник, различные спортивные площадки, парковку и модульные здания. Начальная цена тендера — 7,5 млн рублей. На исполнение госзаказа отводится 3 месяца.

Ангелина Панченко